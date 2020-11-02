Усатый проведет переговоры о поддержке Санду во втором туре выборов президента Молдавии

КИШИНЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Лидер "Нашей партии", мэр второго по величине города Бельцы Ренато Усатый, получивший в первом туре выборов президента Молдавии третий результат, проведет переговоры о поддержке с победителем голосования главой проевропейской Партии действия и солидарности Майей Санду. Об этом он сообщил в ходе выступления на своей странице в Facebook в понедельник.

"Я говорил по телефону с Майей Санду сегодня. Мы договорились встретиться завтра для переговоров. После этой встречи мы выйдем и сделаем декларации. <…> Мои интересы состоят в том, чтобы распустить этот недееспособный парламент", - сказал он.

Президентские выборы прошли в Молдавии 1 ноября. Центральная избирательная комиссия признала их состоявшимися, подведя итоги на основании 100% обработанных протоколов. По этим данным, у Санду 36% голосов, действующий президент страны Игорь Додон занял второе место с результатом 32%. Так как ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов, будет проведен второй тур с участием двух лидеров первого тура - Додона и Санду.

Согласно подсчетам, Усатый получил 16%. За ним следует Виолетта Иванов от партии "Шор" (6%). Ранее о поддержке Санду заявили такие кандидаты, как руководитель "Платформы "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе (3%), глава партии Национального единства Октавиан Цыку (2%) и председатель Либеральной партии Дорин Киртоакэ (1%).