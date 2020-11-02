В штабе Байдена не видят угрозы массовых волнений в связи с выборами

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Предвыборный штаб кандидата на пост президента от Демократической партии Джозефа Байдена на данный момент не видит угрозы масштабных беспорядков во время выборов или после них. Об этом заявил в понедельник советник предвыборного штата Боб Бауэр в ходе видеоконференции, транслировавшейся на сайте предвыборной кампании Байдена.

"Ни в Twitter, ни в ходящих в обществе слухах мы не усматриваем указаний на то, что можно ожидать массовых волнений, угроз избирателям или избирательным участкам", - подчеркнул он.

По мнению Боба Бауэра, "все эти разговоры о волнениях в связи с выборами нацелены на то, чтобы понизить явку избирателей в день голосования". "Избиратели должны понимать, что всеми инцидентами такого рода занимаются, и местные правоохранительные органы бдительно следят за ситуацией, - добавил он. - Но в данный момент мы полагаем, что инциденты такого рода носят спорадический характер".

"Избиратели должны понимать, что всеми инцидентами такого рода занимаются, и местные правоохранительные органы бдительно следят за ситуацией, - добавил он. - Но в данный момент мы полагаем, что инциденты такого рода носят спорадический характер".

"У нас есть тысячи людей из общественных организаций на местах, которые осуществляют мониторинг избирательного процесса, - продолжал советник штаба Байдена. - Очень важно, чтобы они были осведомлены о любых вопросах прежде, чем появятся чрезмерно эмоционально заряженные или чрезмерно раздутые сообщения на эти темы. Мы призываем все общественные организации выяснять источники таких проблем и добиваться того, чтобы они решались должным образом".

На вопрос о том, как может реагировать штаб Байдена в случае, если Дональд Трамп выступит с каким-либо заявлением в ночь выборов об итогах голосования, Боб Бауэр отметил, что в штабе Байдена готовы к этому. "Президент Трамп полагается на своих юристов, а не на голоса избирателей, а юристы не обеспечат ему победы на выборах, - подчеркнул он. - Мы полностью готовы к тем или иным вариантам, мы не боимся этого и ранее ясно заявляли о том, что предвыборный штаб Трампа безуспешно пытался убедить общественность в том, что возможны какие-то проблемы в ходе голосования".

Как отметил Боб Бауэр, в штабе Байдена известно о так называемых "колоннах Трампа" - группах избирателей, проводящих предвыборные акции в отдельных районах. "Эти группы явно пытаются запугать избирателей, - заявил он. - Хочу ясно указать на то, что федеральные органы власти, органы власти штатов и власти на местах считают запугивание избирателей незаконным и будут применять все меры для недопущения такого рода действий. Если вы будете наблюдать такие действия, то необходимо немедленно информировать представителей правоохранительных органов". "Мы будем взаимодействовать с представителями правоохранительных органов с тем, чтобы наши избиратели были защищены", - подчеркнул он.