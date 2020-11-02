Зеленский призвал депутатов "Слуги народа" поддержать законопроект о роспуске КС

КИЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник на заседании фракции "Слуги народа" призвал депутатов поддержать его законопроект о досрочном прекращении полномочий судей Конституционного суда (КС) Украины. Об этом по итогам заседания фракции сообщила пресс-служба офиса президента.

"Если вы проголосуете за это решение, вы будете голосовать для народа. В противном случае вы защищаете судей Конституционного суда", - цитирует президента пресс-служба офиса. По словам Зеленского, "если не восстановить доверие общества к КС, то "Украина потеряет возможность получить любую международную финансовую помощь". "Кроме того, под угрозой оказались безвизовый режим Украины с Европейским союзом, а также поддержка со стороны ЕС, НАТО, Международного валютного фонда и других международных партнеров", - пояснил он.

Конфликт президента с КСУ

Конституционный суд 27 октября признал неконституционной норму об уголовной ответственности за недостоверное декларирование, чем вызвал критику со стороны президента Владимира Зеленского, правоохранительных и контролирующих органов. Президент заявил об угрозе нацбезопасности и 29 октября созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Он отметил, что система электронного декларирования доходов продолжит свою работу, несмотря на решение КС.

После экстренного заседания СНБО Зеленский внес в Верховную раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании "ничтожным" без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в законе "О предотвращении коррупции".

В пятницу возле здания КС произошла многочисленная демонстрация, участники которой требовали распустить инстанцию. Кроме того, глава КС Александр Тупицкий сообщил, что 2 ноября он должен явится на допрос в Госбюро расследований (ГБР). Как сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС в КС, Тупицкий сегодня не явился на допрос для проверки информации "о возможном совершении им преступлений в составе преступной организации".