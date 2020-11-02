Власти США заявили, что готовы к возможным беспорядкам в связи с выборами

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Власти США готовы к возможным беспорядкам в связи с выборами в стране. Об этом заявил в понедельник на своей странице в Twitter исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вулф.

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"МВБ наряду с [властями] штатов <...> и другими федеральными партнерами готово пресекать любое насилие, которое может возникнуть. Любой, кто считает выборы предлогом для того, чтобы прибегать к насилию <...>, ошибается. Очень жаль, что компаниям приходится заколачивать досками [окна и двери] и закрывать свои магазины перед днем выборов. МВБ будет работать с нашими партнерами для защиты наших сообществ от любых угроз", - говорится в сообщении.

"В течение последних четырех лет МВБ усердно работало над тем, чтобы эти выборы стали одними из самых защищенных в истории США. Американские избиратели определят [исход] американских выборов, а не наши иностранные противники", - добавил Вулф.

На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост президента ведут нынешний руководитель американской администрации республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден.

На прошлой неделе телекомпания CNN со ссылкой на исполняющего обязанности заместителя министра внутренней безопасности Кена Кучинелли сообщала, что МВБ ведет активную подготовку на случай беспорядков, которые могут начаться в стране до или после всеобщих выборов. Кучинелли уточнил тогда, что у МВБ "нет конкретной разведывательной информации о наличии конкретной угрозы вспышек насилия".