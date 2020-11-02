Трамп уверен в победе, несмотря на отставание по популярности от Байдена

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп заявил в понедельник об уверенности в своей победе на запланированных на 3 ноября президентских выборах, несмотря на отставание по популярности среди американцев от кандидата от демократов на пост главы государства Джозефа Байдена.

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"Я видел эти лживые опросы. Мы собираемся выиграть в любом случае. Во всех настоящих опросах мы действительно выглядим очень хорошо", - отметил глава Белого дома, выступая за день до выборов перед сторонниками в штате Северная Каролина.

"Мы одержим крупную победу. Мы пошлем им такой сигнал, какой они никогда раньше не видели", - подчеркнул президент-республиканец, говоря о социологических службах.

По его версии, в 2016 году, когда эксперты прогнозировали победу на выборах экс-госсекретарю Хиллари Клинтон, американцы "избрали президентом аутсайдера, который, наконец, поставил Америку на первое место". "Если бы у меня не было соцсетей, то меня бы здесь не было, - добавил американский лидер. - Это единственный способ защитить себя".

Ранее профессор политологии Американского университета в Вашингтоне Кэндис Нелсон рассказала корреспонденту ТАСС, что у Трампа все еще есть возможность одержать победу на президентских выборах, несмотря на отставание от соперника.

Предвыборный расклад

Согласно последним данным политологического сетевого ресурса Real Clear Politics, Байден опережает нынешнего американского лидера в среднем на 6,5 процентных пункта по популярности среди избирателей. В последнее время этот показатель, который основывается на проводимых социологических исследованиях разных организаций в стране, держался в районе 8 процентных пунктов в пользу демократа.