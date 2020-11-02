Зеленский допустил роспуск Верховной рады в случае реального политического конфликта

"Если будет политический коллапс и реальный политический конфликт, и если я увижу, что в Раде и в "Слуге народа" в первую очередь, депутаты которой попали в Раду благодаря мне и поддержке общества <...> полный разнос, я допускаю в том числе и тот вариант, который вы озвучили о досрочном прекращении полномочий парламента", - сказал он в воскресенье в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Зеленский также уточнил, что этот вопрос может быть рассмотрен, если Рада не найдет решения для урегулирования конфликта вокруг спорного решения Конституционного суда (КС) Украины.