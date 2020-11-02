В штабе Байдена не исключили, что он обратится к американцам в ночь после выборов

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден, возможно, обратится к американцам в ночь после выборов. Об этом сообщила в понедельник менеджер предвыборной кампании Байдена Джен О'Мэлли Диллон в ходе видеоконференции, транслировавшейся на сайте предвыборной кампании Байдена. Она отвечала на вопрос о том, как может реагировать штаб Байдена в случае, если Дональд Трамп выступит с каким-либо заявлением в ночь выборов по поводу итогов голосования.

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"Мы сосредоточимся на ходе кампании и я ожидаю, что вице-президент [Джозеф Байден] обратится к американцам, возможно, это произойдет поздно ночью, - отметила она. - Мы не испытываем беспокойства по поводу того, что именно может заявить президент Трамп в ночь выборов, поскольку что бы он ни заявлял, это не имеет отношения к реальному положению дел. Мы не будем отвлекаться на это или беспокоиться по поводу его действий".

По словам Джен О'Мэлли Диллон, "данные о ходе досрочного голосования дают нам достаточно полное представление о том, в каком направлении развивается ситуация".

По оценкам политологического портала United States Elections Project, созданного профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом, по данным на 2 ноября досрочно проголосовали 96,6 млн человек.