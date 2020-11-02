В Белом доме заявили, что Трамп надеется на поддержку молчаливого большинства

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Президент США и кандидат на высший государственный пост от Республиканской партии Дональд Трамп рассчитывает на поддержку молчаливого большинства на всеобщих выборах 3 ноября. С таким заявлением выступила в понедельник в эфире телеканала Fox News директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фарах.

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"Мы чувствуем динамику на местах. Опросы общественного мнения ошибались в прошлый раз и, мы считаем, они ошибутся вновь, - отметила Фарах. - Молчаливое большинство, которое показало всю свою силу [на выборах 2016 года] вновь уверенно поддерживает президента Трампа". Речь идет в первую очередь о консервативных слоях населения США, которые предпочитают не участвовать в опросах общественного мнения, при этом активно голосуя на избирательных участках в день выборов.

Согласно последним данным политологического сетевого ресурса Real Clear Politics, Байден опережает нынешнего американского лидера в среднем на 6,5 процентных пункта по популярности среди избирателей. В последнее время этот показатель, который основывается на проводимых социологических исследованиях разных организаций в стране, держался в районе 8 процентных пунктов в пользу демократа.