Сотрудники Минюста США будут наблюдать за ходом выборов в 18 штатах

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Министерства юстиции США будут наблюдать за ходом всеобщих выборов в 18 штатах страны 3 ноября. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении ведомства.

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Министерство "планирует направить 3 ноября сотрудников в 44 подведомственные области, расположенные в 18 штатах для контроля за соблюдением федеральных законов об избирательном праве". В заявлении не говорится, сколько именно сотрудников Минюста будут следить за ходом выборов. При этом в 2016 году более 500 сотрудников ведомства наблюдали за выборами в 28 штатах, в 2012 году 780 наблюдателей отправились в 23 штата страны.

По данным американских СМИ, сотрудники ведомства не будут обладать законным правом посещать избирательные участки в большинстве штатов, куда они отправляются. Причиной этому стало постановление Верховного суда США от 2013 года, которое ограничило права наблюдателей от федерального правительства.