{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020

Сотрудники Минюста США будут наблюдать за ходом выборов в 18 штатах

При этом они не будут обладать законным правом посещать избирательные участки в большинстве штатов, куда они отправляются

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Министерства юстиции США будут наблюдать за ходом всеобщих выборов в 18 штатах страны 3 ноября. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении ведомства.

Спецпроект на тему
Хроника президентских выборов США 2020 года Рассказываем о ходе избирательной гонки для тех, кто все пропустил

Министерство "планирует направить 3 ноября сотрудников в 44 подведомственные области, расположенные в 18 штатах для контроля за соблюдением федеральных законов об избирательном праве". В заявлении не говорится, сколько именно сотрудников Минюста будут следить за ходом выборов. При этом в 2016 году более 500 сотрудников ведомства наблюдали за выборами в 28 штатах, в 2012 году 780 наблюдателей отправились в 23 штата страны.

По данным американских СМИ, сотрудники ведомства не будут обладать законным правом посещать избирательные участки в большинстве штатов, куда они отправляются. Причиной этому стало постановление Верховного суда США от 2013 года, которое ограничило права наблюдателей от федерального правительства.

Теги
СШАВыборы президента США - 2020
Стрельба у синагоги в центре Вены
Генсек ООН осудил теракт в Вене
Антониу Гутерриш выразил солидарность организации с Австрией
Читать полностью