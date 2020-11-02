Канада не станет отправлять наблюдателей на выборы в США

ОТТАВА, 2 ноября. /ТАСС/. Канадских наблюдателей не будет на всеобщих выборах в США 3 ноября. Об этом в понедельник корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе МИД Канады.

"Канада не отправит наблюдателей на выборы в Соединенные Штаты", - сказал собеседник агентства.

На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост президента ведут действующий глава государства Дональд Трамп (республиканец) и демократ Джозеф Байден. Инаугурация нового президента США состоится 20 января 2021 года.