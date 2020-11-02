Что известно о стрельбе у синагоги в Вене

2 ноября в центре Вены возле синагоги произошла стрельба. Один прохожий погиб, несколько человек, в том числе полицейский, получили ранения. Один нападавший убит.
- Нападавший подорвал себя, сообщает Kronen Zeitung.
- Полиция задержала одного подозреваемого. Как сообщает телеканал ОЕ24, нападавших могло быть несколько.
- Жертвами могли стать семь человек, сообщают СМИ.
- Глава МВД Австрии исходит из того, что в Вене произошел теракт.
- По неподтвержденным данным СМИ, целью атаки могла быть синагога.
- Посольство России в Австрии выясняет, есть ли россияне среди пострадавших.