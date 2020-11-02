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Стрельба у синагоги в центре Вены
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Что известно о стрельбе у синагоги в Вене

© AP Photo/Ronald Zak

2 ноября в центре Вены возле синагоги произошла стрельба. Один прохожий погиб, несколько человек, в том числе полицейский, получили ранения. Один нападавший убит.

  • Нападавший подорвал себя, сообщает Kronen Zeitung.
  • Полиция задержала одного подозреваемого. Как сообщает телеканал ОЕ24, нападавших могло быть несколько. 
  • Жертвами могли стать семь человек, сообщают СМИ.
  • Глава МВД Австрии исходит из того, что в Вене произошел теракт.
  • По неподтвержденным данным СМИ, целью атаки могла быть синагога.
  • Посольство России в Австрии выясняет, есть ли россияне среди пострадавших.
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АвстрияСтрельба у синагоги в центре Вены
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