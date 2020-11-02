Что известно о стрельбе у синагоги в Вене

2 ноября в центре Вены возле синагоги произошла стрельба. Один прохожий погиб, несколько человек, в том числе полицейский, получили ранения. Один нападавший убит.

Нападавший подорвал себя, сообщает Kronen Zeitung.

Полиция задержала одного подозреваемого. Как сообщает телеканал ОЕ24, нападавших могло быть несколько.

Жертвами могли стать семь человек, сообщают СМИ.

Глава МВД Австрии исходит из того, что в Вене произошел теракт.

По неподтвержденным данным СМИ, целью атаки могла быть синагога.

Посольство России в Австрии выясняет, есть ли россияне среди пострадавших.