Зеленский заявил, что Киев лишится кредитов МВФ, если не перезапустит Конституционный суд

КИЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости поддержать в Раде его инициативу о роспуске Конституционного суда (КС), в противном случае страна лишится кредитов Международного валютного фонда (МВФ). Он выступил в понедельник в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Мы получили сразу много сигналов от наших западных партнеров, мы получили сигнал от МВФ, никакого сотрудничества не может быть, никакой миссии можете не ожидать, а я не хочу скрывать от нашего общества, о чем идет речь. Если не будет миссии, то у нас есть и будет дырка в бюджете, о которой мы все открыто можем говорить", - сказал он и пояснил, что такая ситуация сложилась из-за решения Конституционного суда об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

По словам Зеленского, международные партнеры Украины указали на необходимость перезагрузки КС. В связи с этим президент призвал главу суда Александра Тупицкого "добровольно уйти в отставку", а в противном случае считает необходимым принять в Раде президентский законопроект о принудительном перезапуске суда. Он также заявил, что не боится возможного политического противостояния в случае такого решения. "Все заявления депутатов, которые бояться из-за неконституционности [законопроекта о досрочном прекращении полномочий КС], никто не будет помнить через пять-десять лет, даже через год, но все будут помнить, как мы начали обновлять судебную систему Украины с самого сложного этапа - обновления состава КС", - резюмировал он.

Конфликт Зеленского и КС

Конституционный суд 27 октября признал неконституционной норму об уголовной ответственности за недостоверное декларирование, чем вызвал критику со стороны президента Владимира Зеленского, правоохранительных и контролирующих органов. Президент заявил об угрозе нацбезопасности и 29 октября созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

После этого заседания Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании "ничтожным" без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в законе "О предотвращении коррупции".

Венецианская комиссия Совета Европы направила письмо спикеру Рады Дмитрию Разумкову, заявив о неконституционности инициативы президента, и призвала рассмотреть альтернативные варианты решения ситуации.

Разумков, очевидно в ответ на критику комиссии, в ходе согласительного совета Рады в понедельник предложил депутатам принять отдельный законопроект для восстановления электронного декларирования. Сегодня вечером состоялось закрытое заседание фракции "Слуги народа" при участии Зеленского, после которого президент призвал депутатов поддержать его проект. "Невозможно восстановить действие антикоррупционного законодательства без принятия решения об увольнении судей КС", - уверен глава государства.

Украинским законодательством не предусмотрено право президента и Рады досрочно прекратить полномочия КС. Согласно Конституции и закону о КС, президент, парламент и съезд судей назначают по шесть судей суда сроком на девять лет без права повторного переизбрания. Судья, согласно эти документам, может сложить полномочия досрочно по собственному желанию, а также уволить судью возможно двумя третями голосов от состава КС за нарушения закона.