Байден обвинил Трампа во лжи по поводу пандемии

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден в случае победы на выборах пообещал американцам говорить всю правду о пандемии коронавируса и прислушиваться к мнению экспертов при разработке методов борьбы с ней. Об этом говорится в заявлении, размещенном в понедельник на сайте предвыборного штаба Байдена.

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"Еще в феврале президент [Дональд] Трамп знал о той опасности, которую представляет коронавирус, - говорится в сообщении. - Но вместо того, чтобы сказать правду американцам, он лгал нам, ничего не предпринимал и лишь желал, чтобы пандемия закончилась. И теперь, почти восемь месяцев спустя после начала пандемии, у президента нет плана для того, чтобы взять распространение коронавируса под контроль".

По словам Байдена, в случае победы на выборах он "будет прислушиваться к мнению экспертов, доверять науке и выполнять план, нацеленный на то, чтобы взять под контроль распространение коронавируса, добиться безопасного возобновления занятий в школах и открытия мелких предприятий, а также говорить правду американцам".

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, всего в США зафиксировано более 9,24 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 231 227 человек, в том числе 33,5 тыс. - в штате Нью-Йорк, 18,5 тыс. - в Техасе, 17,6 тыс. - в Калифорнии.

На всеобщих выборах в США 3 ноября будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти.