Америка в 59-й раз выберет президента и вице-президента

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Пятьдесят девятые по счету всеобщие выборы состоятся в США во вторник. Помимо президента и вице-президента, американцам предстоит избрать 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, губернаторов 11 штатов и двух территорий, а также местные органы власти.
В борьбе за Белый дом с президентом-республиканцем Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом соперничает тандем кандидатов от Демократической партии в составе бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и сенатора от штата Калифорния Камалы Харрис. В течение последних полутора лет участники избирательной кампании вели схватку "без перчаток", не останавливаясь перед личными выпадами. 74-летний Трамп обвинял своего оппонента в коррупции и называл его "сонным Джо", а Байден, которому 20 ноября исполнится 78 лет, заявлял, что Трамп - "наихудший лидер" для страны, оказавшейся в условиях пандемии коронавируса.
Каждый из кандидатов уверял избирателей, что именно он способен лучше других справиться с последствиями вспышки опасной инфекции. Трамп утверждал, что в случае его победы экономика "взлетит, как ракета", в 2021 году, а Байден обещал направить 2 трлн долларов на развитие инфраструктуры, "зеленой" энергетики, образования и малого бизнеса.
В сфере внешней политики оба кандидата состязались в русофобии: в ходе последних предвыборных теледебатов в Нэшвилле (штат Теннесси) 22 октября Байден обвинил республиканца в излишней мягкости по отношению к Москве и грозил наказать Россию за "нарушение суверенитета" Америки, в то время как Трамп утверждал, что никто, кроме него, не вводил столь жестких санкций в отношении РФ.
В условиях пандемии
Американцы считают нынешнюю избирательную кампанию едва ли не самой необычной в истории. Беспрецедентный характер она приобрела из-за пандемии коронавируса, унесшей жизни более 230 тысяч жителей США. Количество заразившихся на территории страны превысило 9 млн человек. Сезон первичных выборов был скомкан, национальные съезды прошли в дистанционном формате, число массовых предвыборных мероприятий резко сократилось в связи с требованиями носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.
В качестве меры предосторожности власти 14 штатов и столичного округа Колумбия приняли решение направлять избирателям бюллетени по почте, а в других штатах продлили сроки досрочного голосования. В результате до 3 ноября могут проголосовать более половины всех американцев, которые вообще планировали принять участие в этих выборах. По прогнозам политологического проекта "Ю. Эс. элекшнс проджект" (US Elections Project), основанного профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом, из 239,2 млн американцев, имеющих право голоса, на этих выборах могут проголосовать более 150 млн человек. Таким образом, явка может превысить 65% и стать самой высокой с 1908 года.
От Диксвилл-Нотч до Гавайев и Аляски
Согласно установившейся в 1960 году традиции первыми в США проголосуют жители крошечного поселка Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир. Когда-то их было больше, сейчас осталось только пятеро. Во вторник сразу после полуночи (08:00 мск 3 ноября) они заполнят бюллетени на избирательном участке.
В 06:00 по времени Восточного побережья США (14:00 мск) голосование начнется в штатах Мэн, Коннектикут, Нью-Йорк и Вирджиния, час спустя откроются избирательные участки в большинстве других штатов на востоке страны. На Тихоокеанском побережье последними начнут работать в 07:00 по местному времени (20:00 мск) участки на Аляске.
На Восточном побережье голосование завершится в основном в 7 часов вечера по местному времени (03:00 мск 4 ноября), а последними проголосуют избиратели на Гавайях и жители поселка Адъяк на Алеутских островах - это произойдет в 20:00 по местному времени (09:00 мск 4 ноября).
На избирательных участках в день голосования будут соблюдаться строгие нормы санитарной безопасности. Как сообщили корреспонденту ТАСС в комиссии по выборам штата Нью-Йорк, согласно рекомендациям Центров по профилактике и контролю над заболеваниями, избиратели обязаны носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. Расстояние между кабинками для голосования увеличено, доступ на участки лиц, не имеющих прямого отношения к процессу голосования ограничен, а членам комиссий и избирателям предложено воздерживаться от физических контактов.
Опросы и "партии одного процента"
По оценкам политологического портала Real Clear Politics, собирающего данные о всех предвыборных опросах, Трамп уступает Байдену по популярности среди избирателей в общенациональном масштабе примерно восемь процентных пунктов, а в ключевых колеблющихся штатах - от трех до семи пунктов. Однако эксперты считают, что республиканец все равно сохраняет шансы на победу - многое будет зависеть от явки сторонников каждой из партий на участки для голосования.
Для победы на президентских выборах кандидату необходимо заручиться поддержкой 270 из 538 членов коллегии выборщиков, состав которой формируется по итогам голосования в каждом отдельном штате. Число членов коллегии соответствует общему числу сенаторов (100) и членов Палаты представителей (435). Кроме того, в нее входят три представителя столичного округа Колумбия. Real Clear Politics полагает, что Байден может гарантированно рассчитывать на 232 голоса выборщиков, Трамп - на 125, а судьба еще 181 голоса не определена (это как раз и есть выборщики от колеблющихся штатов).
На исход выборов в отдельных штатах могут повлиять кандидаты от так называемых третьих партий, способные отобрать небольшое число голосов и у Трампа, и у Байдена. По данным портала News Center Main, в бюллетени для голосования в 50 штатах внесено имя кандидата на пост президента от Либертарианской партии Джо Джоргенсен, в 30 штатах - кандидата от партии "зеленых" Хоуи Хокинса, в 18 штатах - кандидата от Конституционной партии Дона Бланкеншипа, еще в нескольких штатах - имена других политиков. Согласно опросам, Джоргенсен и Хокинс могут получить по 1% голосов.
Борьба за Конгресс
Острая схватка ожидается за кресла в Палате представителей и за 35 мест в Сенате. Сейчас в Сенате 53 республиканца, 45 демократов и два независимых, которые при голосовании обычно блокируются с демократами. В Палате представителей демократам принадлежат 232 места, а республиканцам - 197. Еще одно место занимает либертарианец, пять мест вакантны.
По оценкам Real Clear Politics, у демократов хорошие шансы сохранить контроль над Палатой представителей: они могут рассчитывать на 214 мест, республиканцы - на 182, и борьба будет идти за 39 оставшихся мест. В Сенате демократы гарантированно смогут сохранить 45 мест, республиканцы - 46, а судьба девяти кресел пока остается неясной.
Расстановка сил в Конгрессе будущего созыва вызывает повышенный интерес не только в политических, но и деловых кругах. Как отметила в интервью агентству Bloomberg руководитель департамента рыночной стратегии компании Saxo Capital Markets Элеанор Крейг, существуют различные варианты итогов выборов, но любой из них "окажет колоссальное влияние на настроения участников рынка, и это может произойти очень быстро". В свою очередь, газета The Wall Street Journal отметила, что, по мнению части инвесторов, в случае победы демократов процесс принятия пакета мер по стимулированию экономики США резко ускорится.
Подведение итогов может затянуться
Огромное число бюллетеней, направленных в ходе нынешних выборов по почте, может привести к значительным задержкам при определении окончательных результатов голосования. "Во многих штатах окончательных результатов подсчета голосов в ночь после выборов не будет", - предупредила газета The New York Times, уточнив, что лишь в 8 из 50 штатов можно ожидать к полудню 4 ноября неофициальных данных после обработки примерно 98% бюллетеней.
В Канзасе и Кентукки принимают бюллетени до 6 ноября, на Аляске - до 13-го, и подсчет присланных по почте бюллетеней начнется в самом северном штате лишь через неделю после дня голосования. В Иллинойсе будут считаться действительными бюллетени, пришедшие по почте до 17 ноября, а в Калифорнии, где зарегистрировано почти 26 млн избирателей, бюллетени по почте могут поступать до 20 ноября.
До 23 ноября власти штатов обязаны подсчитать бюллетени, присланные по почте, в том числе американцами, находившимися за пределами страны. До 12 декабря должны быть утверждены результаты голосования по каждому штату, а 14 декабря должны проголосовать члены коллегии выборщиков. 6 января 2021 года на совместном заседании обеих палат Конгресса должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков, а 20 января состоится церемония инаугурации избранного президента.