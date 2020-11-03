Америка в 59-й раз выберет президента и вице-президента

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Пятьдесят девятые по счету всеобщие выборы состоятся в США во вторник. Помимо президента и вице-президента, американцам предстоит избрать 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, губернаторов 11 штатов и двух территорий, а также местные органы власти.

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В борьбе за Белый дом с президентом-республиканцем Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом соперничает тандем кандидатов от Демократической партии в составе бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и сенатора от штата Калифорния Камалы Харрис. В течение последних полутора лет участники избирательной кампании вели схватку "без перчаток", не останавливаясь перед личными выпадами. 74-летний Трамп обвинял своего оппонента в коррупции и называл его "сонным Джо", а Байден, которому 20 ноября исполнится 78 лет, заявлял, что Трамп - "наихудший лидер" для страны, оказавшейся в условиях пандемии коронавируса.

Каждый из кандидатов уверял избирателей, что именно он способен лучше других справиться с последствиями вспышки опасной инфекции. Трамп утверждал, что в случае его победы экономика "взлетит, как ракета", в 2021 году, а Байден обещал направить 2 трлн долларов на развитие инфраструктуры, "зеленой" энергетики, образования и малого бизнеса.

В сфере внешней политики оба кандидата состязались в русофобии: в ходе последних предвыборных теледебатов в Нэшвилле (штат Теннесси) 22 октября Байден обвинил республиканца в излишней мягкости по отношению к Москве и грозил наказать Россию за "нарушение суверенитета" Америки, в то время как Трамп утверждал, что никто, кроме него, не вводил столь жестких санкций в отношении РФ.

В условиях пандемии

Американцы считают нынешнюю избирательную кампанию едва ли не самой необычной в истории. Беспрецедентный характер она приобрела из-за пандемии коронавируса, унесшей жизни более 230 тысяч жителей США. Количество заразившихся на территории страны превысило 9 млн человек. Сезон первичных выборов был скомкан, национальные съезды прошли в дистанционном формате, число массовых предвыборных мероприятий резко сократилось в связи с требованиями носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.

В качестве меры предосторожности власти 14 штатов и столичного округа Колумбия приняли решение направлять избирателям бюллетени по почте, а в других штатах продлили сроки досрочного голосования. В результате до 3 ноября могут проголосовать более половины всех американцев, которые вообще планировали принять участие в этих выборах. По прогнозам политологического проекта "Ю. Эс. элекшнс проджект" (US Elections Project), основанного профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом, из 239,2 млн американцев, имеющих право голоса, на этих выборах могут проголосовать более 150 млн человек. Таким образом, явка может превысить 65% и стать самой высокой с 1908 года.

От Диксвилл-Нотч до Гавайев и Аляски

Согласно установившейся в 1960 году традиции первыми в США проголосуют жители крошечного поселка Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир. Когда-то их было больше, сейчас осталось только пятеро. Во вторник сразу после полуночи (08:00 мск 3 ноября) они заполнят бюллетени на избирательном участке.