Трамп назвал публикацию переписки сына Байдена вторым крупнейшим скандалом за историю США

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Публикация электронной переписки сына кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена является вторым крупнейшим скандалом за всю историю страны. Такое мнение выразил в понедельник американский лидер Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Пенсильвания. Его выступление транслируют американские новостные телекомпании.

"Вы не увидите этой истории в [газете] The New York Times. Это второй крупнейший скандал за всю историю нашей страны. Первый был, когда они [американские спецслужбы в 2016 году] следили за моим предвыборным штабом. Это крупнейший скандал", - утверждал американский лидер. Он при этом даже не упомянул Уотергейтский скандал, который закончился отставкой президента США Ричарда Никсона в 1974 году.

Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли сотрудников спецслужб США в том, что те вели слежку за его предвыборным штабом. По словам действующего президента, его предшественник Барак Обама и Байден были осведомлены об этом.

Скандальная публикация

Ранее газета New York Post обнародовала электронную переписку Хантера Байдена. Из нее следует, что Байден-младший мог организовать для представителя украинской энергетической компании Burisma Holdings, в правление которой он входил, встречу со своим отцом в то время, когда последний был вице-президентом США. В одном из писем представитель Burisma спрашивал совета Хантера по поводу того, каким образом можно использовать его влияние "от лица компании". Корреспонденция также свидетельствует о наличии финансовых связей между семьей бывшего вице-президента США и китайскими компаниями.

Президент США Дональд Трамп в свете появления этой информации обвинил Джозефа Байдена во лжи и причастности к коррупции на Украине и в Китае.

В США 3 ноября пройдут всеобщие выборы. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.