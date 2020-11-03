Дональд Трамп вновь борется за Белый дом - на этот раз как президент

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Республиканец Дональд Трамп во второй раз борется за высший государственный пост в США. В случае победы на выборах, которые пройдут в стране во вторник, он останется главой Белого дома еще на четыре года.

Хроника президентских выборов США 2020 года Рассказываем о ходе избирательной гонки для тех, кто все пропустил

Согласно опросам, 74-летний Трамп уступает своему сопернику - 77-летнему кандидату Демократической партии Джозефу Байдену - в общенациональном масштабе примерно 8 процентных пунктов и отстает от него в так называемых колеблющихся штатах, которым отводится ключевая роль в президентской гонке. Опросы также показывают, что 53,4% американцев не одобряют деятельность Трампа на посту президента, а одобряют - лишь 45%. Тем не менее политологи считают, что он сохраняет неплохие шансы на успех - многое будет зависеть от того, насколько активно его сторонники пойдут на участки для голосования.

Трамп по-прежнему пользуется поддержкой тех избирателей, которые в 2016 году привели его в Белый дом на волне недовольства политикой президента-демократа Барака Обамы. Важную часть его электората составляют не только богатые американцы, получившие от него налоговые послабления, но и консервативно настроенные жители американской глубинки, в том числе белые христиане-евангелисты.

Четыре года назад победа Трампа над экс-госсекретарем Хиллари Клинтон оказалась для всех - и даже для него самого - едва ли не полной неожиданностью. Предприниматель-миллиардер из Нью-Йорка считался аутсайдером в вашингтонском политическом истеблишменте и по сути был "чужим среди своих" даже в Республиканской партии. Теперь он участвует в выборах как президент, а также как фактический лидер не только республиканцев, но и всех наиболее консервативных сил в современной Америке.

Выживший

Трамп - первый в истории президент США, баллотирующийся на второй срок после того, как сумел пройти через процедуру импичмента в Конгрессе. В 2019 году демократы в Палате представителей обвинили его в том, что он пытался использовать свое служебное положение для нанесения политического ущерба своему сопернику на выборах - бывшему вице-президенту Джозефу Байдену. Трамп добивался от президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот инициировал расследование в отношении сына Байдена, работавшего в совете директоров украинской газовой компании Burisma. В конечном итоге Трамп был оправдан Сенатом, большинство в котором принадлежит республиканцам.

С первых дней пребывания у власти администрацию Трампа сопровождала бесконечная череда скандалов, связанных с отставками и увольнениями членов кабинета, руководителей федеральных ведомств и ответственных сотрудников Белого дома. Только на посту помощника президента по национальной безопасности сменилось четыре человека, не считая временно исполнявших обязанности. Непредсказуемость действий и волюнтаристский стиль управления Трампа вызвали у многих американцев недоумение, а затем и полное неприятие.

Демократы, до сих пор считающие, что на выборах в 2016 году Трамп нечестно одержал победу над их кандидатом Хиллари Клинтон, с первых дней объявили ему войну, пытаясь чуть ли не открыто саботировать его решения. Пошли даже разговоры о существовании в американском правительстве "глубокого подполья", которое оказывает Трампу сопротивление, руководствуясь интересами национальной безопасности. Вдобавок у него сложились беспрецедентно плохие отношения с ведущими газетами и телекомпаниями, придерживающимися либеральных взглядов. Трамп называет их "лживыми СМИ", а те не скупятся на негативные оценки его политики.

По его словам, именно из-за этого он столь активно пользуется Twitter. "Таким образом я могу опровергать лживые СМИ, это очень важно", - заявил он как-то на пресс-конференции. Кроме того, Трамп регулярно использует социальную сеть для серьезных политических заявлений и даже объявляет через нее об отставках и назначениях в своей администрации.

Новый лозунг для нового срока

Трамп и его ближайшее помощники утверждали, что еще в 2016 году составляли свои планы из расчета сразу на восемь лет пребывания у власти. Тогда его предвыборный лозунг, позаимствованный у Рональда Рейгана, звучал как "Сделаем Америку снова великой", и он попытался выполнить это обещание, создавая дополнительные стимулы для развития национальной экономики и принимая протекционистские меры для защиты американских производителей. По итогам первого президентского срока Трамп заявил, что Америка уже стала великой благодаря его политике и поэтому теперь лозунг должен быть таким: "Сохраним Америку великой".

Вплоть до начала нынешнего года, рекламируя свои основные достижения, Трамп называл в первую очередь стабильный экономический рост. Однако все изменила пандемия коронавируса, обвалившая ВВП США во втором квартале на 31,4% в годовом исчислении. В третьем квартале этот показатель вырос на 33,1%, но из-за разногласий между Белым домом и демократами в Конгрессе до сих пор не утвержден новый пакет дополнительных экономических стимулов. Эксперты считают, что в последние месяцы уходящего года это может серьезно замедлить восстановление экономики страны. Кроме того, чрезвычайно сложной остается ситуация на рынке труда.

Обама построил, Трамп разрушил

Получив в январе 2017 года ключи от Овального кабинета, Трамп приступил к пересмотру отношений с другими странами и международными организациями, выдвинув лозунг "Америка прежде всего". В результате США покинули Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Совет ООН по правам человека, вышли из Парижского соглашения по климату и объявили о выходе из Всемирной организации здравоохранения с 6 июля 2021 года.

Вашингтон прекратил действие Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) с Канадой и Мексикой и заменил его на новое торговое соглашение Канады, Мексики и США (USMCA). Соединенные Штаты начали вводить пошлины в отношении товаров из ЕС и развязали широкомасштабную торговую войну против Китая.

Пандемия еще больше обострила отношения с КНР. Вашингтон обвинил Пекин в стремлении скрыть информацию о происхождении коронавируса и масштабах эпидемии. Трамп уже сам успел переболеть COVID-19 и продолжает называть коронавирус "китайским".

В период пребывания Трампа на посту президента Соединенные Штаты вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и объявили о намерении выйти из Договора по открытому небу. Под вопросом остается судьба Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает в феврале 2021 года. Вашингтон обставил продление этого соглашения невыполнимыми условиями.

Трамп также объявил о намерении сократить присутствие войск США на Ближнем Востоке, чтобы "выйти из этих бесконечных войн", однако реального вывода американских солдат из этого региона пока не произошло.

Трамп также повернул вспять взятый администрацией Барака Обамы курс на нормализацию отношений с Кубой и прекратил участие в международном соглашении по ядерной программе Ирана, назвав его "худшей сделкой в истории США". Называя себя мастером ведения переговоров, он утверждает, что может заключить договоренность с Тегераном на более выгодных условиях.

Несмотря на серьезные разногласия со своими ближайшими союзниками, Трамп заявляет, что у него сложились "хорошие отношения" со многими мировыми лидерами. К числу своих дипломатических достижений он относит переговоры с КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова, а также план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, который, впрочем, был сразу же отвергнут палестинской стороной.

Кроме того, администрация Трампа ставит себе в заслугу посредничество в достижении договоренностей о нормализации отношений Израиля с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном, получивших название "Авраамовых соглашений". В октябре президент США объявил, что о нормализации отношений с Израилем договорился также Судан.

Трамп почти не скрывал надежд на то, что "Авраамовы соглашения" принесут ему дополнительные предвыборные очки. Их действительно можно записать ему в актив, однако проблемы внешней политики по традиции - далеко не самое главное из того, что беспокоит американцев. Согласно опросам, в гораздо большей степени их тревожат состояние экономики и эпидемиологическая ситуация в стране.

"Поладить" не удалось

Еще в 2016 году Трамп заявлял, что рассчитывает "поладить" с Россией, однако за время его пребывания на посту президента улучшения отношений между двумя странами не произошло. Более того, в этот период США ввели новые антироссийские санкции, в том числе против проекта газопровода "Северный поток - 2", оказали военную помощь Украине и предприняли шаги по дальнейшему ограничению контактов с РФ в ряде областей. Произошло это во многом из-за того, что не только демократы в Конгрессе, но и некоторые лица из нынешней республиканской администрации по-прежнему подозревают Москву в попытках вмешательства в американские выборы.

Расследованием этих подозрений в течение двух лет занимался спецпрокурор Роберт Мюллер, который не обнаружил доказательств сговора кампании Трампа с Россией, но подтвердил выводы доклада спецслужб США о "российском вмешательстве". Москва неоднократно отвергала подобные обвинения, а Трамп называл расследование Мюллера и аналогичные расследования, предпринятые в Конгрессе, "охотой на ведьм".

За время пребывания на своем посту Трамп несколько раз встречался с президентом России Владимиром Путиным, в том числе во время совещания "двадцатки" в Гамбурге в июле 2017 года, на саммите в Хельсинки в июле 2018-го и во время совещания "двадцатки" в Осаке в июне 2019 года. Трамп также заявлял о желании пригласить своего российского коллегу вместе с руководителями еще нескольких государств на следующий саммит "семерки", который в 2020 году должен был пройти в США. Против этого выступили лидеры Канады и стран ЕС, но в любом случае такая встреча не состоялась из-за пандемии.

Бизнес

Дональд Трамп был четвертым ребенком в семье успешного нью-йоркского застройщика Фредерика Трампа, сына иммигрантов из Германии. Свою строительную фирму тот создал в 1920 году, поднимал ее в годы Великой депрессии, в основном возводя дома в рамках программы доступного жилья. Отец стал для Трампа примером для подражания в бизнесе. По линии матери, Мэри Маклеод, у Трампа шотландские корни.

Старшая сестра президента Мэрианн Трамп-Барри - юрист, дослужившаяся до поста судьи федерального апелляционного суда. Старший брат Трампа - Фред - умер от алкоголизма. Это произвело на Дональда такое впечатление, что он, по его собственным словам, не пьет, не курит и никогда не употреблял даже слабые наркотики.

В 1959-1964 годах Трамп учился в Нью-Йоркской военной академии, частной школе-интернате, а потом два года - в Фордэмском университете. Затем перевелся в Уортонскую школу бизнеса Пенсильванского университета, которую окончил в 1968 году со степенью бакалавра в области экономики. В том же году у Трампа были выявлены проблемы со стопами, и медицинское заключение позволило ему избежать призыва в армию в разгар войны во Вьетнаме.

После завершения учебы Трамп начал работать в компании отца и уже через несколько лет сам возглавил семейный бизнес. Позднее переименовал строительный конгломерат в Trump Organization и сменил вектор развития, переключившись на дорогие офисные здания, отели, казино и гольф-клубы по всему миру. После победы на президентских выборах в 2016 году передал управление компанией своим старшим сыновьям, однако остался ее владельцем.

Трамп пробовал свои силы и в других областях бизнеса. В 1996-2015 годах совместно с телекомпанией NBC организовывал конкурсы красоты "Мисс США" и "Мисс Вселенная". Некоторые из его бизнес-проектов оказались убыточными. В их числе футбольная команда, авиакомпания, ипотечная компания, издание журнала, производство водки и минеральной воды, выпуск настольной игры, создание интернет-компании и университета.

В период финансового кризиса 1989 года личный долг Трампа оценивался в $900 млн, долг его компаний - в $8,3 млрд. Однако он сумел реструктурировать долги и рассчитался с ними за пять лет.

Семья

Трамп был женат трижды. В 1977 году он заключил брак с Иваной Зельничковой, бывшей чехословацкой лыжницей, впоследствии фотомоделью и удачливой предпринимательницей, которая родила ему троих детей - Дональда (1977), Иванку (1981) и Эрика (1984). В 1993 году супруги развелись.

Второй женой Трампа была актриса и продюсер Марла Мейплз. Их брак продлился шесть лет, в 1993 году Мейплз родила дочь Тиффани Ариану.

В 2005 году Трамп женился на Меланье Кнавс. Будущая первая леди США родилась в городе Ново-Место в Словении. В юности она начала строить карьеру модели и в середине 1990-х переехала в одну из столиц мировой моды - Нью-Йорк, где и познакомилась с Трампом. В 2006 году у них родился сын Бэррон Уильям.

С прошлой предвыборной кампании Иванка и ее муж Джаред Кушнер входят в число ближайших помощников Трампа. Кушнер официально занимает должность старшего советника президента.

Реалити-шоу и политика

Еще задолго до своей политической карьеры Трамп прослыл непревзойденным мастером саморекламы. Его имя постоянно мелькало на первых полосах американских и зарубежных газет и журналов, он снимался в кино, сериалах и даже музыкальных клипах, а в 2003 году стал продюсером и ведущим реалити-шоу "Ученик" (Apprentice), за которое удостоился именной звезды на Аллее славы в Голливуде.

В последние годы его противники неоднократно разбивали эту звезду, обвиняя Трампа в том, что он воспринимает работу на посту президента "как еще одно реалити-шоу". Как бы то ни было, Трамп уже оставил заметный след не только в шоу-бизнесе, но и в большой политике. Будет ли он продолжительностью четыре года или восемь лет, станет известно в ближайшие дни, если не часы.