Джозеф Байден намерен вернуться в Белый дом президентом

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден намерен вернуться в Белый дом, который он покинул лишь около четырех лет назад.

Хроника президентских выборов США 2020 года Рассказываем о ходе избирательной гонки для тех, кто все пропустил

Байден, занимавший в течение восьми лет пост вице-президента в администрации Барака Обамы, а до этого более 35 лет представлявший в Сенате Конгресса США штат Делавэр, считается ветераном американской политики, одним из самых авторитетных и опытных демократов. На протяжении многих лет он непосредственно участвовал в выработке и претворении в жизнь политического курса страны, в том числе в отношении России и Украины.

В случае победы на выборах Байдену на момент инаугурации, которая должна состояться 20 января 2021 года, будет 78 лет. Таким образом, он станет самым пожилым президентом в истории США. Большинство опросов общественного мнения в стране свидетельствуют о том, что у демократа есть весомое преимущество перед нынешним главой Белого дома республиканцем Дональдом Трампом по популярности среди избирателей в ряде ключевых штатов.

Влияние на внешнюю политику

Байден был сенатором от Делавэра в 1973-2009 годы. Входил в число законодателей, в наибольшей степени влиявших на внешнюю политику страны, не раз возглавлял комитет по иностранным делам верхней палаты Конгресса.

На посту сенатора Байден высказывался за взаимодействие между Вашингтоном и Москвой в сфере контроля над вооружениями и сам участвовал в этой работе. Он поддерживал активное вмешательство США в ситуацию на Балканах. В своих мемуарах Байден припоминает, что встречался со Слободаном Милошевичем и называл его "военным преступником". Позже сенатор выступал за проведение военной операции НАТО против Союзной Республики Югославия.

Байден входил в число сторонников расширения НАТО на восток и призывал принять в Североатлантический альянс Грузию и Украину. Он поддержал начало Соединенными Штатами военных действий в Афганистане в 2001 году и в Ираке в 2003 году.

Обама отмечал, что выбрал сенатора от Делавэра своим напарником в президентской гонке в первую очередь из-за большого опыта в сфере внешней политики и знания им Конгресса изнутри.

Байден и Россия

Байден в 2009 году одним из первых в администрации Обамы выступил за "перезагрузку" в отношениях между США и РФ. Вместе с тем через несколько месяцев, поясняя, почему он считает такой курс целесообразным, Байден в интервью газете The Wall Street Journal выразил уверенность в том, что экономика России "увядает", а ее роль в мире неизбежно будет уменьшаться.

Будучи вторым человеком в государственной иерархии США после Обамы, Байден утверждал, что Москва остро нуждается в поддержке Запада и сама это неизбежно осознает. Позже он констатировал, что цели "перезагрузки" были выполнены лишь частично. По его словам, полностью они не были реализованы из-за действий России.

Байден активно участвовал в работе по обеспечению ратификации в США Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений в декабре 2010 года. Во время текущей избирательной кампании он причислял это к своим достижениям и выступал за продление действия договора. Демократ, вероятно, сделает это в самое ближайшее время в случае победы на выборах, отмечала в октябре газета The New York Times.

Конфронтационный настрой

В ходе президентской гонки Байден не раз давал понять, что больше не видит возможностей для какого-либо значимого сотрудничества с Россией, кроме взаимодействия в сфере контроля над вооружениями. Немногим более чем за неделю до выборов демократ заявил, что считает РФ государством, которое представляет наибольшую угрозу для США. Байден утверждал, что Россия подрывает безопасность Соединенных Штатов и их союзы с другими странами, но не пояснил, каким образом.

Бывший вице-президент регулярно выступал с критикой в отношении Москвы по различным поводам и подчеркивал, что Трамп не проявляет достаточной жесткости в отношении России. Байден заверял, что имеет опыт взаимодействия с российским руководством и что в случае победы на выборах будет готов ужесточить санкции под предлогом того, что РФ якобы вмешивается в выборы в США.

Байден неоднократно заявлял, что Москва желает его поражения на выборах. По версии демократа, российская сторона причастна к утечке в СМИ скандальной переписки его сына Хантера. Представители действующей администрации США уже несколько раз отмечали, что подтверждений тому нет.

Байден не раз высказался и о ситуации в Белоруссии. Он выступал за введение санкций против президента Александра Лукашенко и за содействие оппозиции. По словам демократа, в случае победы он будет работать над планом "экономической поддержки для действительно суверенной, демократической" Белоруссии.

Куратор украинского направления

В администрации Обамы Байдену фактически было поручено курировать американскую политику в отношении Украины. В конце 2015 года он отмечал, что в течение уже "более тысячи часов" говорил по телефону с Петром Порошенко, который в то время являлся президентом Украины.

Позже депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи, на которых, как он заявлял, зафиксированы разговоры Байдена и Порошенко. Если верить в подлинность пленок, Байден нередко, по сути, отчитывал Порошенко как подчиненного и требовал от него принять те или иные решения, касающиеся внутренней и внешней политики Украины.

Во время предвыборной гонки демократ стал фигурантом громкого скандала, связанного с Украиной. Его политические оппоненты заостряли внимание на том, что Байден, будучи вице-президентом, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, который начал расследование в отношении украинской энергетической компании Burisma Holdings. В ее правление в 2014 году вошел сын Байдена Хантер. Шокин в итоге был уволен, а расследование дела приостановлено.

Республиканцы подчеркивали, что Хантеру Байдену в Burisma платили до $50 тыс. в месяц, хотя он не имел никакого опыта работы в нефтегазовой сфере. Это дало повод обвинять Джозефа Байдена в том, что он и его сын были вовлечены в коррупционные схемы на Украине. Бывший вице-президент это отрицает.

В октябре в СМИ попала электронная переписка Хантера Байдена. Из нее следует, что он мог организовать для представителя Burisma встречу со своим отцом в то время, когда последний был вице-президентом. Корреспонденция также может свидетельствовать о наличии финансовых связей между семьей бывшего вице-президента и китайскими компаниями.

Байдену пришлось лично комментировать обнародование переписки Хантера на теледебатах с Трампом 22 октября. Демократ назвал "марионеткой России" адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, который заявляет, что передал данные письма газете New York Post. Многие ведущие СМИ, которые освещают гонку в крайне благоприятном для Байдена ключе, предпочли обойти тему переписки его сына стороной.

Кампания во время пандемии

Текущая кампания Байдена проходит под лозунгами "Возродим душу Америки", "Наши лучшие дни - впереди", "Возможно все". Он выступает за повышение минимальной оплаты труда в стране, обеспечение более широкого доступа американцев к медицинским услугам и высшему образованию. В свете начавшихся в мае в США массовых протестов Байден стал уделять больше внимания вопросам, затрагивающим защиту прав темнокожих сограждан и реформирование работы полиции в стране. Бывший вице-президент считает, что в США из-за пандемии следует предписать обязательное ношение масок, а вакцина от нового коронавируса должна быть бесплатной для всех.

Байден высказывался за полный вывод американских войск из Афганистана, но критиковал Трампа за сокращение американского контингента в Сирии. Он выступал против аннексии Израилем палестинских территорий и заявлял о готовности возобновить участие США в ядерной сделке с Ираном. Критиковал Китай за нарушение прав человека и называл эту страну "самым серьезным конкурентом" для США.

Третья попытка

Байден ранее дважды пытался стать кандидатом в президенты от демократов - в 1987 году и в 2007-2008 годах. В первый раз его кампания продолжалась немногим более трех месяцев и потерпела крах. Байден прекратил ее после того, как был уличен в плагиате при подготовке своих речей. Во второй раз он вышел из гонки, поскольку так и не смог заручиться значимой поддержкой избирателей. Спустя несколько месяцев Байден стал напарником Обамы.

Борьба за выдвижение кандидатом в президенты в текущем электоральном цикле явно не далась Байдену легко, хотя ведущие либеральные СМИ США сразу же назвали его фаворитом.

Еще до официального объявления политиком о том, что он будет баллотироваться в президенты, несколько женщин обвинили его в неуместном поведении: навязчивых объятиях и непрошеных поцелуях. Байден объяснил это тем, что привык к иным "социальным нормам", и обещал, что будет "более уважительно относиться к личному пространству" других людей. Позже бывшая сотрудница Сената Конгресса заявила, что около 30 лет назад подверглась сексуальным домогательствам со стороны демократа, который тогда был законодателем. Ведущие СМИ большого внимания этой теме не уделили.

Многие выступления Байдена на дебатах с однопартийцами и с Трампом были откровенно слабыми, хотя модераторы дискуссии явно избегали задавать ему острые вопросы. Демократ часто путался, не мог четко сформулировать свои мысли или осекался на полуслове. Тот факт, что Байден выступает крайне неудачно, но пользуется поддержкой партийного аппарата и СМИ, отмечал ранее в интервью корр. ТАСС бывший сенатор от штата Аляска Майкл Гравел, который также претендовал на выдвижение кандидатом в президенты от демократов. "Байден склонен к ошибкам. Это было ясно, еще когда он был молод, это не изменилось, он допускает оплошности", - подчеркнул бывший законодатель.

Как отмечают политологи, одной из основных причин победы Байдена в предвыборной гонке демократов была его поддержка со стороны афроамериканцев, обусловленная работой в администрации Обамы. Примечательно, что сам Обама впервые публично выступил в поддержку Байдена только в апреле.

Трамп утверждает, что его соперник-демократ из-за преклонного возраста уже "не помнит, что делал вчера", и не сможет в полной мере справляться с обязанностями президента. По словам американского лидера, в случае победы на выборах Байден будет подконтролен своему окружению, в том числе Камале Харрис, которую тот выбрал кандидатом в вице-президенты.

Юрист и миллионер

Байден родился 20 ноября 1942 года в Скрантоне (штат Пенсильвания) в католической семье ирландско-английского происхождения. Большую часть жизни прожил в Делавэре, диплом юриста получил в 1968 году в штате Нью-Йорк. В 1969-1972 годах работал адвокатом в управлении государственных защитников в Уилмингтоне (Делавэр), затем учредил собственную юридическую фирму.

Женат вторым браком. Его первая супруга и их дочь погибли в 1972 году в автокатастрофе. В 2015 году от рака мозга в возрасте 46 лет умер его старший сын Бо. Из-за этого Байден не стал участвовать в президентских выборах 2016 года.

В 1988 году Байдену провели две хирургические операции в связи с аневризмой сосудов головного мозга. Врач бывшего вице-президента заверил в начале нынешней избирательной кампании, что это сейчас никак не сказывается на здоровье политика.

Журнал Forbes оценивает состояние Байдена в $9 млн.