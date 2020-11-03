"Оппозиционная платформа" назвала Зеленского "узурпатором" из-за его призыва распустить КС

КИЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский действуют как узурпатор, призывая депутатов Рады поддержать его проект о досрочном прекращении полномочий судей Конституционного суда (КС) Украины. Такое мнение высказали в понедельник в пресс-службе "Оппозиционной платформы - За жизнь".

"Сегодня президент Зеленский начал открытые действия против законности и конституционного строя. Следом за внесением в парламент полностью антидемократического и противоправного проекта о роспуске Конституционного суда он в диктаторском стиле приказал депутатам от правящей партии поддержать это решение", - говорится в заявлении. В ОПЗЖ полагают, что Зеленский "не смог вернуть стране мир, не знает, как преодолеть экономический кризис и улучшить жизнь людей, отступил перед коррупцией и сдает страну под внешнее управление и кредиторов", а теперь "действует как узурпатор власти". "Несмотря на недовольство общества, позицию большинства политических сил, игнорируя мнение Венецианской комиссии, президент Зеленский добивается узурпации власти. Ради этого он угрожает кровавым хаосом и уличными беспорядками", - подчеркнули в оппозиционной политсиле.

Конфликт законодательной и судебной ветвей власти на Украине может быть разрешен украинским народом путем избрания нового состава парламента, заявила партия ОПЗЖ.

"События, которые происходят вокруг Конституционного суда (КС) - попытки неконституционного роспуска состава Суда, дискредитация судебного корпуса, вмешательство в деятельность судебного органа, - не только свидетельствуют о конституционном кризисе, но и указывают на наличие конституционного конфликта между ветвями власти, решением которого должны стать внеочередные парламентские выборы, а арбитром - народ Украины как носитель суверенитета и единственный источник власти", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.

В оппозиции подчеркнули, что попытки Верховной рады "реанимировать" законы, признанные судом неконституционными, посягают на независимость судебной ветви власти, закрепленную в Конституции Украины. "Оппозиционная платформа" считает действия парламента "пиком правового нигилизма" и заявляет о необходимости "перезагрузки" Рады. "Политический кризис, возникший в стране, может быть решен с помощью "перезагрузки" власти. Но сделать это необходимо не путем досрочного прекращения полномочий судей Конституционного суда, действовавших в рамках своих полномочий, а путем "перезагрузки" Верховной рады Украины, депутаты которой готовят принятие подобных антиконституционных законов, свидетельствующих об их непрофессионализме, предвзятости и неуважении к Конституции Украины, нарушении прав граждан", - заявили в партии.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуги народа" призвал депутатов поддержать его законопроект о досрочном прекращении полномочий судей Конституционного суда Украины.

Конфликт президента с КСУ

Конституционный суд 27 октября признал неконституционной норму об уголовной ответственности за недостоверное декларирование, чем вызвал критику со стороны президента Владимира Зеленского, правоохранительных и контролирующих органов. Президент заявил об угрозе нацбезопасности и 29 октября созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Он отметил, что система электронного декларирования доходов продолжит свою работу несмотря на решение КС.

После экстренного заседания СНБО Зеленский внес в Верховную раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании "ничтожным" без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в законе "О предотвращении коррупции".

В пятницу возле здания КС произошла многочисленная демонстрация, участники которой требовали распустить инстанцию. Кроме того, глава КС Александр Тупицкий сообщил, что 2 ноября он должен явится на допрос в Госбюро расследований (ГБР). Как сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС в КС, Тупицкий не явился на допрос для проверки информации "о возможном совершении им преступлений в составе преступной организации".