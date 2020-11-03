{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020

Байден и Харрис совершат последние предвыборные поездки в Пенсильванию и Мичиган

Кандидат на пост президента США проведет митинг в городе Скрантон

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден в день голосования во вторник проведет последний предвыборный митинг в родном городе Скрантон (штат Пенсильвания), а затем направится в свой дом в Уилмингтоне (штат Делавэр), откуда будет следить за ходом подсчета голосов. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей штаба Байдена.

Спецпроект на тему
Хроника президентских выборов США 2020 года Рассказываем о ходе избирательной гонки для тех, кто все пропустил

Супруга кандидата - Джилл Байден - примет участие в предвыборных митингах в штатах Флорида и Северная Каролина. От исхода голосования во всех этих штатах может зависеть результат выборов.

Кандидат на пост вице-президента США от Демократической партии Камала Харрис проведет во вторник предвыборный митинг в Детройте (штат Мичиган), а затем вместе с Байденом будет следить за подсчетом голосов из Уилмингтона. Ее супруг, юрист Дуглас Эмхофф в день голосования встретится с активистами Демократической партии в штате Огайо.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Выборы президента США - 2020
Стрельба у синагоги в центре Вены
Генсек ООН осудил теракт в Вене
Антониу Гутерриш выразил солидарность организации с Австрией
Читать полностью