Байден и Харрис совершат последние предвыборные поездки в Пенсильванию и Мичиган

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден в день голосования во вторник проведет последний предвыборный митинг в родном городе Скрантон (штат Пенсильвания), а затем направится в свой дом в Уилмингтоне (штат Делавэр), откуда будет следить за ходом подсчета голосов. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей штаба Байдена.

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Супруга кандидата - Джилл Байден - примет участие в предвыборных митингах в штатах Флорида и Северная Каролина. От исхода голосования во всех этих штатах может зависеть результат выборов.

Кандидат на пост вице-президента США от Демократической партии Камала Харрис проведет во вторник предвыборный митинг в Детройте (штат Мичиган), а затем вместе с Байденом будет следить за подсчетом голосов из Уилмингтона. Ее супруг, юрист Дуглас Эмхофф в день голосования встретится с активистами Демократической партии в штате Огайо.