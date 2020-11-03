Эксперт: "преемственность кризиса" сохранится между РФ и США независимо от итогов выборов

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. "Преемственность кризиса" скорее всего сохранится в российско-американских отношениях независимо от исхода нынешних президентских выборов в США. Такое мнение выразила в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС старший вице-президент вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Хезер Конли.

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"По всей вероятности, в отношениях США и России будет преемственность кризиса независимо от исхода американских выборов", - сказала эксперт. В 2001-2005 годах она являлась заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии.

С точки зрения Конли, "ранние предупреждения со стороны должностных лиц администрации" США в адрес России по поводу предполагаемого вмешательства в ход выборов "сигнализируют о возможности ужесточения американской политики в отношении Москвы после выборов". "Если убрать из политического уравнения президента [Дональда] Трампа, то американская политика в отношении России за последние четыре года была ужесточена", - отметила политолог.

"Победит президент Трамп или нет, - прогнозировала специалист, - он, возможно, немедленно будет стремиться отправить в отставку тех многочисленных должностных лиц в [американских] секторах обороны, разведки и внешней политики, которые не разделяют его позитивные взгляды на Россию". "Хотя эти действия вызвали бы решительную негативную внутриполитическую реакцию, они бы соответствовали имеющимся у него [Трампа] полномочиям. Однако даже если президент Трамп предпринял бы эти действия, остается неясным, смог ли бы он существенным образом изменить текущую политику США [в отношении России]", - убеждена Конли. Она является директором европейской программы Центра стратегических и международных исследований.

В США 3 ноября проходят всеобщие выборы. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Соперником республиканца Трампа на президентских выборах станет демократ Джозеф Байден. Напарниками Трампа и Байдена в предвыборной гонке, то есть претендентами на пост вице-президента США, являются Майкл Пенс и Камала Харрис. Трамп борется за переизбрание: в 2016 году он одержал в битве за Белый дом победу над кандидатом демократов Хиллари Клинтон.