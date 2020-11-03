Французские депутаты поддержали Австрию на фоне стрельбы в Вене

ПАРИЖ, 3 ноября. /ТАСС/. Французские депутаты выразили первые слова поддержки австрийцам на фоне серии нападений в Вене и призвали к сотрудничеству в борьбе с терроризмом.

Что известно о стрельбе у синагоги в Вене

"Всецело поддерживаем австрийский народ, столкнувшегося с крупномасштабной террористической атакой в Вене возле синагоги. Наше сотрудничество перед лицом этого варварства должно быть полным. Это то, к чему мы стремимся", - написала в своем Twitter лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Депутат Национального собрания Франции (нижняя палата парламента) от партии "Республиканцы" Эрик Чиотти также выразил солидарность с австрийцами "перед лицом варварства, наносящего удар по всем коллективно". Он указал на то, что синагоги и христианские церкви - это корни культурной идентичности европейцев.

В центре столицы Австрии в понедельник вечером произошла стрельба, несколько человек получили ранения. Население города призвали избегать общественных мест и транспорт, а также не распространять фото и видеозаписи работы специальных служб на месте происшествия. В первом районе Вены ведется крупная операция специальных служб.