Макрон заявил, что Франция разделяет горе австрийского народа из-за стрельбы в Вене

ПАРИЖ, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования австрийцам, после того как неизвестные устроили стрельбу на улицах Вены. Соответствующее обращение он разместил в своем Twitter в понедельник вечером.

"Мы, французы, разделяем потрясение и горе австрийского народа, который сегодня вечером подвергся нападению в самом центре их столицы Вены. После Франции нападению подверглась [наша] союзная страна. Это наша Европа. Наши враги должны знать, с кем имеют дело. Мы ни от чего не откажемся", - написал он.

Французский лидер созвонился по телефону с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, чтобы выразить ему свою поддержку, сообщал телеканал BFM. Телеканал уточняет, что "в Елисейском дворце внимательно следят за происходящим в австрийской столице".

Некоторые французские депутаты, в том числе лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и депутат от партии "Республиканцы" Эрик Чиотти выразили поддержку австрийцам и призвали к активному сотрудничеству между странами в сфере безопасности. Слова поддержки в Twitter выразил и госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон, а также официальный представитель Совета Европы Даниэль Хольтген. В Национальной полиции Франции тем временем призвали французов не распространять по соцсетям публикуемые австрийцами видеозаписи с улиц Вены, чтобы "не осложнять работу австрийской полиции и не травмировать наиболее уязвимых пользователей жестокими кадрами".

В центре столицы Австрии в понедельник вечером произошла стрельба, несколько человек получили ранения. Население города призвали избегать общественных мест и транспорт, а также не распространять фото и видеозаписи работы специальных служб на месте происшествия. В первом районе Вены ведется крупная операция специальных служб. Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил в понедельник, что он исходит из того, что стрельба в Вене была терактом.

Взаимная поддержка

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц осудил оскорбления президента Турции Тайипа Эрдогана в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона. По его словам, подобная риторика демонстрирует, что Анкара продолжает отдаляться от Евросоюза.

Президент Турции Тайип Эрдоган в конце октября выступил с утверждением о том, что Эмманюэль Макрон "нуждается в лечении психических расстройств". Таким образом турецкий лидер отреагировал на высказывания лидера Франции в связи с терактом в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин, где 16 октября 18-летний исламист на почве религиозной вражды убил школьного учителя. После случившегося Макрон предупредил, что власти Франции "развернут активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций".