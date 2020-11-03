Эксперт: улучшение отношений США и России в ближайшей перспективе вряд ли возможно

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Состояние американо-российских отношений не дает оснований ожидать их скорого восстановления и заключения новых соглашений в области контроля над вооружениями. Такое мнение высказал в ответ на вопрос корреспондента ТАСС накануне всеобщих выборов в США декан Школы общественных и международных отношений при нью-йоркском Барух-колледже Дэвид Бердселл.

"Американо-российские отношения сейчас явно переживают резкий спад, - отметил он. - Сроки действия соглашений истекают и нет никаких перспектив в краткосрочном плане, что они будут возобновлены. Администрация США продолжает предпринимать действия, направленные против лиц из окружения президента России Владимира Путина. Как видно из последних сообщений, эти меры предпринимаются не только в отношении России: президент Трамп уже ввел санкции в отношении такого числа людей по всему миру, сколько президент Барак Обама и президент Джордж Буш ввели совместно на протяжении их пребывания на посту президента".

Кроме того, отметил он, "американское разведывательное сообщество едино в своих оценках того, что Россия продолжает вмешиваться во внутреннюю политику США, в основном через манипуляцию соцсетями и журналистами-фрилансерами, но не только таким образом". Газопровод "Северный поток - 2", по его утверждению, "стал поводом для усиления напряженности между союзниками США и Россией, точно так же как и продолжающийся конфликт на востоке Украины и утверждения о предложении движению "Талибан" (запрещено в РФ) выплат за убийства американских солдат в Афганистане".

"Все эти факторы, наряду с вовлеченностью России в предвыборную кампанию Трампа в 2016 году, сколь бы незначительно оно ни было, сделало для Трампа невозможным поворот к более теплым отношениям с Россией, о чем он неоднократно заявлял в предвыборной кампании и подтверждал неоднократно в первые два года своего президентства, - считает профессор Бердселл. - Есть учесть при этом его недовольство НАТО и ЕС, то ситуация сейчас значительно отличается от той, что какой она была в день его инаугурации в 2017 году".

По мнению эксперта, при нынешнем уровне двусторонних отношений сомнительно, чтобы Россия предприняла крупные инициативы для изменения ситуации.

Вопросы внешней политики оказались на втором плане

Затронув вопрос о роли внешней политики в нынешней предвыборной кампании, эксперт отметил, что Трамп "помимо осуждения Китая за его действия в области торговли, не использовал внешнеполитические темы в своей кампании". "Экс-вице-президент Джозеф Байден в свое время занимал пост председателя сенатского комитета по иностранным делам и имеет обширный опыт во внешней политике, - продолжал он. - Байден выступает за многосторонний подход к проблемам и те позиции, которые он занимает, являются центристскими с точки зрения сложившегося после Второй мировой войны в западном мире консенсуса. Однако он не подчеркивал свой опыт во внешней политики, а лишь заявлял, что хотел бы вернуть страну к хорошим отношениям со своими традиционными союзниками и добиваться скоординированных действий по всему миру, поскольку он сознает, что все эти вопросы не являются первоочередными для американских избирателей".

Профессор Бердселл сослался на оценки Исследовательского центра Пью, согласно которым вопросы внешней политики не входят в пятерку важнейших для избирателей. "Предвыборные штабы обоих кандидатов, похоже, считают, что какое-либо подчеркивание вопросов внешней политики, скорее, приведет к потере голосов, чем к консолидации преимущества (для Байдена) или для завоевания избирателей (для Трампа), - пояснил он. - Вопрос о политике в отношении России особенно сложен, учитывая те разногласия в обществе, которые были вызваны контактами Трампа с Россией как на личном уровне, так и на уровне государственных институтов. Поэтому он не хочет уделять этим вопросам дополнительного внимания".

Со своей стороны, демократы похоже, осознали после безуспешной попытки добиться импичмента президента Трампа в феврале, "выдвижение каких-либо вопросов, касающихся России, вероятно приведет к тому, что они вновь окажутся объектом критики со стороны тех, кто хотел бы представить их анализ отношений с Россией как продиктованный чисто партийными соображениями", - добавил он.

Внешняя политика не играет заметной роли в предвыборной кампании в США, подчеркнул профессор Бердселл. "Это вызывает сожаление, - отметил он в заключение. - Кто бы ни одержал победу на нынешних выборах, печальная ситуация, при которой в ходе предвыборных кампаний в основном игнорируется роль Америки в мире, будет сохраняться".