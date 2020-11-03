Соотечественники в США голосуют за Трампа и недовольны избирательной системой в стране

Исай Трофименко из Нью-Йорка в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал сомнение, что пойдет голосовать. "Дело в том, что в штате Нью-Йорк мой голос не имеет никакой силы. Я зарегистрированный республиканец, но в нашем округе до 90% населения голосуют за Демократическую партию. Так как в президентских выборах нет прямого голосования, а существует коллегия выборщиков, то реальный смысл голосовать в надежде, что ваш голос будет иметь вес, существует только в так называемых колеблющихся штатах", - пояснил он свою позицию.

Порядка 70% из них однозначно высказались в поддержку нынешнего главы Белого дома. В то же время многие собеседники выразили недовольство кандидатами от двух основных американских партий и критиковали существующую выборную систему в США, при которой набравший абсолютное большинство голосов кандидат может не победить в гонке, а все решает коллегия выборщиков.

"Если говорить о нынешних кандидатах, то они оба, честно говоря, не вызывают во мне гордости за страну, - заметил Трофименко. - И только потому, что "генеральная линия" республиканцев всегда была мне близка, я на стороне их кандидата".

Избирательной системой недовольна и сторонница кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена Анна Ширяева из Нью-Йорка. "Выборную систему в том виде, в котором она существует сейчас, надо было менять еще лет 50 назад", - считает Ширяева. "К слову, я не фанат Байдена, но, к сожалению, продвинуть действительно талантливых, способных и порядочных людей, как Пит Буттеджадж (бывший мэр Индианы, вышедший из борьбы за кресло президента США - прим. ТАСС), в нынешних реалиях и при существующей избирательной системе невозможно", - отметила она.

Антон из Питтсбурга (штат Пенсильвания) полагает, что в этом году "выбирать особенно не из кого". "Оба кандидата слишком стары, чтобы быть президентами", - сказал он. Собеседник агентства признался, что не поддерживает курс Трампа и на выборах отдаст голос за Байдена, хотя "всегда голосовал за Республиканскую партию".

Мораль или личные симпатии

Недоволен выбором среди кандидатов и Алек Брук-Красный, проработавший депутатом Ассамблеи штата Нью-Йорк на протяжении пяти созывов, с 2007 по 2015 годы. "Трамп - это бульдозер, который сметает все на своем пути, а Байден - сильно пожилой человек, поэтому я и отношусь к 4% неопределившихся и, если и склоняюсь к Байдену, то только потому, что для меня мораль не пустой звук, а честные люди - особая ценность", - сказал он.

Мария Сушанская из Цинциннати (штат Огайо) тоже делает свой выбор, во многом полагаясь на моральные ценности, однако отдает предпочтение Трампу. "Так как я религиозный человек, то сильно либеральное течение меня не радует, поэтому я и склоняюсь больше в консервативную сторону, - пояснила она. - Наверное, я больше иду от противного, отсекая для себя то, что мне не нравится".

Ольга Орлова из города Салинос (Калифорния) - зарегистрированный демократ. "Трамп мне неприятен чисто по-человечески и абсолютно не мой вариант, - призналась она. - Но именно эти выборы - сложные. Хотя мне в платформе демократов импонирует бесплатная медицина и образование хотя бы на уровне муниципальных колледжей, но Байден выбрал [кандидатом] в вице-президенты Камалу Харрис <...>. Я понимаю его решение в плане пола, расы, опыта, в том числе президентских дебатов, но 5 лет назад именно Харрис закрыла колледж, в котором я работала, просто потому, чтобы использовать это для выборов в Сенат. <...> Если бы Байден выбрал любого другого на должность вице-президента, я бы проголосовала за него. А теперь, видимо, поставлю "галочку" за независимых".

Оружие и налоги

В то же время среди опрошенных корреспондентом ТАСС русскоязычных избирателей много и тех, кто твердо отстаивает ценности одной из двух основных партий. Так, Светлана Пламб из города Гилберт (штат Аризона) готова отдать голос только за Трампа. По ее словам, победа республиканца, в частности, позволит сохранить вторую поправку к Конституции США, гарантирующую право на приобретение и ношение огнестрельного оружия, положить конец протестам и беспорядкам. "Я выступаю за полноценное финансирование полиции, свободу слова и при выборе между бизнесменом или политическим карьеристом, который ничего хорошего за свою карьеру не сделал, всегда выберу первого", - пояснила она.

Елена из Вашингтона (столичный округ Колумбия) также собирается проголосовать за Трампа, поскольку он, по ее оценке, ощутимо понизил налоги. "Мне также импонирует, что республиканцы не имеют тенденции слепо поддерживать тунеядцев. Конечно, нужно поддерживать потерявших работу, но только если они активно занимаются улучшением своего положения, а не ждут, что все за них решится само собой", - добавила она.

Демократы - за реформы

Лейна Бектасова из города Эвергрин (Колорадо) намерена поддержать Байдена, ожидая в случае его победы изменений в жизни страны. "Я отдаю голос за демократическую платформу, за реформу образования, медицины, за равенство, за права женщин и меньшинств. Также я поддерживаю прогрессивное налогообложение", - отметила она. Еще более важно, по ее мнению, "восстановить профессионализм в правительстве", так как Трамп, считает Бектасова, привел в администрацию "своих людей без образования и опыта работа в науке, медицине, сфере охраны окружающей среды и других областях".

Арсен Лоу из Нью-Йорка считает, что Байден "предлагает конкретные решения проблем, которые есть в стране", в том числе в сфере здравоохранения, иммиграционной политике и системе налогообложения. "В целом, меня и моих знакомых раздражает непотизм - засилье родственников и друзей в администрации Трампа, - череда постоянных скандалов, необдуманных заявлений и распространение теорий заговора при нынешнем президенте. Мне не хочется, чтобы это продолжалось еще четыре года", - подытожил Арсен Лоу.