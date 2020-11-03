Руководство ЕС осудило "трусливый теракт" в Вене

БРЮССЕЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Руководители институтов ЕС осудили "трусливый теракт" в Вене и выразили поддержку народу и правительству Австрии. С такими заявлениями выступили в понедельник вечером глава Европейского совета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, спикер Европарламента Давид Сассоли и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Что известно о стрельбе у синагоги в Вене

"Европа категорически осуждает этот трусливый теракт, направленный против жизней людей и человеческих ценностей. Мои мысли со всеми пострадавшими и жителями Вены, мы поддерживаем Австрию", - написал в Twitter Мишель.

"Мы сильнее ненависти и террора", - добавила к этому фон дер Ляйен. Остальные лидеры институтов ЕС написали аналогичные посты в Twitter.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил в понедельник, что Вена подверглась террористическому нападению. Есть один погибший. Один полицейский получил тяжелое ранение, один из нападавших задержан.

По предварительным данным, нападавших могло быть несколько. Австрийские СМИ распространили видеозапись, как один из стрелков, обвешанный оружием, ведет беспорядочный огонь на улице.