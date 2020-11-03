Канцлер Австрии назвал произошедшее нападение в Вене терактом

ВЕНА, 3 ноября. /ТАСС/. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее нападение в Вене терактом, заявил, что полиция будет решительно действовать против его исполнителей.

"Полиция будет решительно действовать против исполнителей этого отвратительного теракта. Я рад, что наши полицейские нейтрализовали одного преступника. Мы не позволим нас запугать терроризмом и будем всеми силами бороться с такими атаками", - говорится в заявлении канцлера.

Курц заявил, что мотивы произошедшей в Вене стрельбы пока неизвестны. "Пока ничего не можем сказать о мотивах", - сказал Курц в эфире телеканала ORF-2. По словам канцлера, "не исключается антисемитский мотив в связи с местом [рядом с синагогой], где начался этот террористический акт".

Операция по розыску

По словам Курца, преступники, устроившие стрельбу в центре Вены, профессионально подготовлены и хорошо вооружены.

"Несколько преступников по-прежнему, по всей видимости, в бегах. Они хорошо вооружены, автоматическим оружием, профессионально подготовлены. Это определенно террористический акт. В настоящее время есть 15 пострадавших", - проинформировал Курц.

Как сообщил канцлер, специальные подразделения ведут операцию по розыску подозреваемых в этом преступлении. Угроза продолжается, населению надо оставаться дома. "Надеюсь, что в ближайшее время будет возможно завершить опасную ситуацию, и утром возобновить общественную жизнь, - отметил Курц. - Утром перед выходом на работу посмотрите новости, чтобы быть в курсе событий".

Как заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер в эфире телеканала ORF-2, террористическая атака в Вене продолжается, гражданам не нужно покидать своих домов. "Мы все еще имеем дело с продолжающейся террористической атакой", - сообщил министр.

В центре столицы Австрии в понедельник вечером произошла стрельба в шести местах. Один человек погиб, несколько пострадали. Один из стрелков был ликвидирован полицией. Как сообщили в полиции, стрельбу устроили несколько хорошо вооруженных человек. Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил, что он исходит из того, что стрельба в Вене была терактом. Населению рекомендовано избегать общественных мест и транспорт, а также не распространять фото и видеозаписи работы специальных служб.