В Неваде и Техасе суды отвергли претензии республиканцев относительно подсчета голосов

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Суды в штатах Невада и Техас в понедельник отказались удовлетворить требования республиканцев относительно досрочного голосования и обработки бюллетеней. Об этом сообщил телеканал CNN .

Рассказываем о ходе избирательной гонки для тех, кто все пропустил

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В Неваде отделение Республиканской партии в штате добивалось приостановки обработки переданных по почте избирательных бюллетеней. В иске подчеркивалось, что применяемые при подсчете голосов методы не являются достаточно точными, а наблюдатели не имеют возможности в полной мере следить за данным процессом.

Претензии республиканцев в Неваде касались округа Кларк, где проживают около 70% избирателей штата. В округе, на территории которого находится город Лас-Вегас, имеется значительная доля сторонников демократической партии. Суд посчитал утверждения республиканцев безосновательными. У них есть возможность оспорить данное постановление.

В Техасе отделения Республиканской партии требовали признать недействительными и не учитывать при подсчете голосов около 127 тыс. бюллетеней. Они были поданы на участках, организованных под навесами, избиратели подъезжали к ним на машинах. Суд отметил, что в штате, согласно законам, участки должны находиться в помещениях. Вместе с тем в постановлении подчеркивается, что мнение проголосовавших должно быть учтено. Участки, о которых идет речь, находятся в районе Хьюстона, где много сторонников Демократической партии.

Техас традиционно относится к числу штатов, где победа кандидата в президенты от республиканцев почти гарантирована, однако сейчас результаты опросов общественного мнения показывают, что избиратели настроены не так однозначно. Победа в Техасе дает кандидату 38 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом. По данному показателю штат уступает только Калифорнии (55 голосов выборщиков). Невада входит сейчас в сравнительно небольшое число колеблющихся штатов - тех, где до последнего нет ясности, какая партия и какой кандидат одержат верх на выборах. Победа в Неваде дает кандидату 6 голосов выборщиков.

На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост президента ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден.