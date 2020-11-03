Байден пообещал в случае победы на выборах ввести обязательное ношение защитных масок

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден заявил, что в случае победы на выборах введет общенациональное требование о ношении защитных масок в связи с распространением коронавируса.

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"Администрация Байдена и [Камалы] Харрис введет обязательное ношение защитных масок в общенациональном масштабе, - сообщил он в понедельник в Twitter. - Мы гарантируем доступ к постоянному, надежному и бесплатному тестированию на коронавирус. Мы ускорим разработку и распределение безопасных и эффективных вакцин и методов лечения". "Мы не будем терять времени и возьмем распространение вируса под контроль", - подчеркнул Джозеф Байден.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, всего в США зафиксировано более 9,26 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 231 320 человек, в том числе 33,5 тыс. - в штате Нью-Йорк, 18,5 тыс. - в Техасе, 17,6 тыс. - в Калифорнии.

На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти.