Трамп по результатам опросов обгоняет Байдена в нескольких ключевых штатах

Так, в Огайо, где будут распределены голоса 18 членов коллегии выборщиков, Трампа поддерживают 47,4% избирателей, в то время, как его оппонента - 46%. В Северной Каролине (15 голосов выборщиков), где Трамп последний раз лидировал в опросах еще в конце августа, действующий президент также вырвался вперед и располагает на данный момент поддержкой 47,8% респондентов против 47,2% у Байдена.

Минимальный перевес - 47,8% против 47,6% в пользу Трампа наблюдается в Джорджии (16 голосов). В Айове (6) Трамп в понедельник заручился поддержкой 47,2% избирателей против 45,8% у Байдена. В Техасе (38 голосов) Трамп, наоборот, несколько сдал позиции по сравнению с последними неделями, опережая своего оппонента всего на 1,2 процентных пункта (47,7% против 46,5%). Еще в конце октября его лидерство там было куда более уверенным - 49,5% у Трампа против 45,5% у Байдена.

В то же время в других колеблющихся штатах, где до последнего нет ясности, какая партия и какой кандидат одержат верх на выборах, Байден значительно опережает своего оппонента по результатам опросов. Так, во Флориде (29 голосов выборщиков) у Байдена преимущество в 1,7 процентных пункта (48,3% против 46,6% у Трампа). В Пенсильвании (20 голосов) Байден с 49,2% обгоняет Трампа, у которого 46,3%, на 2,9 процентных пункта. В Мичигане (16) Байден лидерство Байдена составляет свыше пяти процентных пунктов, в Висконсине (10) - больше шести, в Миннесоте (10) - больше четырех, в Неваде (6) - более трех. Незначительное преимущество (0,5 процентных пункта) сохраняет Байден в Аризоне (11), где кандидаты практически сравнялись по уровню поддержки в последние дни, и Трампу даже удалось ненадолго обойти своего оппонента.

В среднем, по данным Real Clear Politics, Байден опережает нынешнего американского лидера на 6,8 процентных пункта по популярности среди избирателей. В последнее время этот показатель, который основывается на проводимых социологических исследованиях разных организаций в стране, держался в районе 8 процентных пунктов в пользу демократа.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут во вторник. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Соперником республиканца Трампа на президентских выборах станет демократ Байден. Напарниками Трампа и Байдена в предвыборной гонке, то есть претендентами на пост вице-президента США, являются Майкл Пенс и Камала Харрис. Трамп борется за переизбрание: в 2016 году он одержал в битве за Белый дом победу над кандидатом демократов Хиллари Клинтон.