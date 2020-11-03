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Стрельба у синагоги в центре Вены

Чешская полиция усилила охрану объектов еврейской культуры в стране и границу с Австрией

Данные меры приняты в качестве реакции на проявления антисемитизма и религиозной нетерпимости

ПРАГА, 3 ноября. /ТАСС/. Полиция Чехии после теракта в Вене усилила охрану расположенных в республике объектов еврейской истории и культуры, а также границу страны с Австрией. Об этом сообщила в понедельник вечером ее пресс-служба в Twitter.

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"Полиция осуществляет повышенный надзор за значимыми объектами еврейской [истории и культуры] в Чехии, - отмечается в сообщении. - Заверяем общественность, что принятые меры [безопасности] носят исключительно профилактический характер".

Данные меры, согласно полиции, были приняты в качестве реакции на проявления антисемитизма и религиозной нетерпимости, а также на ситуацию в соседней c Чехией Австрии, где произошла стрельба у синагоги в центре Вены.

Полиция после усилила охрану чешско-австрийской границы. "В связи с террористическим нападением [на синагогу] в Вене мы приняли профилактические меры [безопасности] на [наземных] пограничных КПП с Австрией. Полицейские осуществляют выборочные проверки автомобилей", - отметила пресс-служба.

Теги
АвстрияЧехияСтрельба у синагоги в центре Вены
Стрельба у синагоги в центре Вены
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