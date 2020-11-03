Полиции удалось обезвредить одного стрелка в Вене

ВЕНА, 3 ноября. /ТАСС/. Австрийской полиции удалось нейтрализовать одного из участников нападения в Вене, второй нападавший сбежал с места происшествия. Об этом сообщил во вторник на экстренной пресс-конференции в Вене министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.

По его словам, ситуация в Вене несколько часов после стрельбы остается крайне тяжелой. В этой связи школьники в столице Австрии будут освобождены от занятий в школах во вторник, чтобы остаться дома. "Нам удалось устранить одного тяжело вооруженного террориста, который был вооружен автоматической винтовкой. По нашей информации на данный момент, по меньшей мере одни преступник остается в бегах", - сказал министр.

Глава МВД призвал всех жителей Вены по возможности оставаться дома, избегать центра города. "Канцлер с мэром Вены договорился, что завтра ученики могут не учиться, то есть, если у родителей есть такая возможность, они могут оставить своих детей дома", - отметил Нехаммер. Министр подчеркнул, что ситуация в Вене продолжает быть очень сложной до тех пор, пока преступники не будут пойманы.

В центре столицы Австрии в понедельник вечером произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Один человек погиб, 15 получили ранения, среди них один полицейский. Один из стрелков был ликвидирован полицией. Как сообщили в полиции, стрельбу устроили несколько хорошо вооруженных человек.

Министр внутренних дел Карл Нехаммер и канцлер Австрии Себастьян Курц назвали произошедшую в Вене атаку терактом. Населению рекомендовано избегать общественных мест и транспорт, а также не распространять фото и видеозаписи работы специальных служб. В городе в течение нескольких часов продолжается масштабная силовая спецоперация по розыску и поимке преступников.