Генсек ООН осудил теракт в Вене

ТАСС, 3 ноября. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с осуждением стрельбы, произошедшей в понедельник в Вене, и выразил солидарность с австрийским правительством и народом. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник пресс-службой ООН.

"Генеральный секретарь решительно осуждает эти нападения и подтверждает солидарность ООН с народом и правительством Австрии", - отмечается в сообщении.

В заявлении подчеркивается, что глава организации пристально следит за развитием ситуации в центре австрийской столицы, откуда поступили сообщения о нападениях и гибели прохожего. "Он (Гутерриш - прим. ТАСС) выражает глубокие соболезнования семье погибшего и желает скорейшего выздоровления пострадавшим", - добавили в заявлении.

В центре столицы Австрии в понедельник вечером произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Один человек погиб, 15 получили ранения, среди них один полицейский. Один из стрелков был ликвидирован полицией. Как сообщили в полиции, стрельбу устроили несколько хорошо вооруженных человек.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер и канцлер Себастьян Курц назвали произошедшую в Вене атаку терактом. Населению рекомендовано избегать общественных мест и транспорт, а также не распространять фото и видеозаписи работы специальных служб. В городе в течение нескольких часов продолжается масштабная силовая спецоперация по розыску и поимке преступников.