МИД Великобритании заявил о готовности помочь Австрии в связи с терактом в Вене

ЛОНДОН, 3 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что его страна готова оказать любую помощь властям Австрии в связи с совершенным в Вене терактом, в результате которого погибли по меньшей мере три человека.

"Потрясен сообщениями о серии терактов в Вене. Мы готовы поддержать правительство и народ Австрии всем, чем сможем", - написал он во вторник в Twitter.

В Вене в понедельник вечером произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Три человека погибли, 15 получили ранения, среди них один полицейский. Один из стрелков был ликвидирован стражами порядка. Как проинформировали в правоохранительных органах, стрельбу устроили несколько хорошо вооруженных людей.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер и канцлер Себастьян Курц назвали атаку в Вене терактом. Населению рекомендовано избегать общественных мест. В городе продолжается масштабная силовая спецоперация по розыску преступников.