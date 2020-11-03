Меркель в связи с атаками в Вене назвала исламский терроризм общим врагом для всех

БЕРЛИН, 3 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель считает исламский терроризм общим врагом для всех. Соответствующее заявление, сделанное в связи с произошедшими ночью атаками в столице Австрии Вене, разместил во вторник в Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

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"Исламский терроризм - наш общий враг. Борьба против этих убийц и их подстрекателей - наша общая борьба", - говорится в заявлении.

Канцлер также выразила соболезнования родным погибших и пожелала скорейшего выздоровления раненым.

"Мы не можем поддаться ненависти, которая нацелена на разделение нашего общества", - написал в Twitter глава МИД ФРГ Хайко Маас.