{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Теракт в Вене

Меркель в связи с атаками в Вене назвала исламский терроризм общим врагом для всех

Канцлер также выразила соболезнования родным погибших

БЕРЛИН, 3 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель считает исламский терроризм общим врагом для всех. Соответствующее заявление, сделанное в связи с произошедшими ночью атаками в столице Австрии Вене, разместил во вторник в Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

На эту тему
Стрельба в Вене. Главное

"Исламский терроризм - наш общий враг. Борьба против этих убийц и их подстрекателей - наша общая борьба", - говорится в заявлении.

Канцлер также выразила соболезнования родным погибших и пожелала скорейшего выздоровления раненым.

"Мы не можем поддаться ненависти, которая нацелена на разделение нашего общества", - написал в Twitter глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Теги
Меркель, АнгелаАвстрияГерманияТеракт в Вене
Выборы президента Молдавии - 2020
Додон заявил о лидерстве в первом туре президентских выборов на территории Молдавии
Победу Майе Санду в первом туре обеспечило голосование на участках за рубежом, там она заручилась поддержкой 70% избирателей
Читать полностью