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Теракт в Вене

В полиции Вены пояснили, что четвертым погибшим в результате стрельбы был преступник

15 человек получили ранения

ВЕНА, 3 ноября. /ТАСС/. Три человека на данный момент являются жертвами стрельбы в Вене, четвертый погибший - это сам преступник. Об этом сообщили во вторник ТАСС в полиции Вены на просьбу прояснить утверждения прессы о том, что число жертв возросло до четырех.

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"По состоянию на данный момент в результате стрельбы погибли три гражданских лица. Четвертый погибший - это сам преступник", - сообщил представитель полиции.

В Вене в понедельник вечером произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Три человека погибли, 15 получили ранения, среди них один полицейский. Один из стрелков был ликвидирован полицией. Как сообщили в полиции, стрельбу устроили несколько хорошо вооруженных человек.

Министр внутренних дел Карл Нехаммер и канцлер Австрии Себастьян Курц назвали произошедшую в Вене атаку терактом. Населению рекомендовано избегать общественных мест. В городе продолжается масштабная силовая спецоперация по розыску и поимке преступников.

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