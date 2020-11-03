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Кризис в Белоруссии
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Лукашенко заявил, что власти Белоруссии не допустят раскола общества в стране

Президент Белоруссии также обещал не допустить произвола отдельных радикальных элементов

МИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Белоруссии не допустят раскола в обществе, защищая интересы проголосовавшего за единство и стабильность большинства граждан. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, принимая верительные грамоты послов зарубежных государств.

"Как глава государства ответственно заявляю, что мы способны эффективно противостоять внешним вызовам и угрозам, обеспечить внутриполитическую стабильность, не допустить гражданского раскола и произвола отдельных радикальных элементов. Мы решительно защищаем интересы большинства граждан, проголосовавших за единую Беларусь и выступающих за независимое и устойчивое государство", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияКризис в Белоруссии
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