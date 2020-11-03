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Выборы президента Молдавии - 2020
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Додон заявил о лидерстве в первом туре президентских выборов на территории Молдавии

Победу Майе Санду в первом туре обеспечило голосование на участках за рубежом, там она заручилась поддержкой 70% избирателей

КИШИНЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Действующий президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что стал лидером в первом туре президентских выборов по числу голосов, поданных за него на территории страны, хотя, по предварительным результатам ЦИК, пока верх одерживает глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду. Соответствующее заявление он сделал во вторник на брифинге.

"У нас было много встреч с избирателями. <...> Скорее всего, это и обеспечило мою победу, по крайней мере внутри страны. Но главный вызов сейчас - что будет дальше, что получат граждане, если президентом страны будет Додон или Санду", - сказал действующий глава государства.

Первый тур президентских выборов прошел в Молдавии 1 ноября. Центральная избирательная комиссия признала его состоявшимся, подведя итоги на основании 100% обработанных протоколов. По ее данным, у Санду 36% голосов, Додон занял второе место с результатом 32%. Так как ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов, состоится второй тур. Победу Санду обеспечило голосование на участках за рубежом. Там она заручилась поддержкой 70% избирателей, Додон - 3,6%.

Теги
МолдавияДодон, ИгорьВыборы президента Молдавии - 2020
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