{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Теракт в Вене

СМИ: число пострадавших в результате стрельбы в Вене возросло до 17

По данным телеканала ORF, в школах города отменили занятия

ВЕНА, 3 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 17 человек пострадали в результате стрельбы в австрийской столице. Об этом сообщил во вторник телеканал ORF.

На эту тему
Стрельба в Вене. Главное

Ранее поступила информация о 15 раненых, семь человек находятся в тяжелом состоянии. По сведениям телеканала, в целях предосторожности в школах города отменены занятия.

В Вене в понедельник вечером произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Ряд австрийских СМИ сообщил о четырех погибших, полиция подтвердила смерть трех гражданских лиц. Среди раненых есть полицейский.

Один из стрелков был ликвидирован правоохранителями. Как заявили в правоохранительных органах, стрельбу устроили несколько хорошо вооруженных людей.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер и канцлер Себастьян Курц назвали произошедшую в Вене атаку терактом. Населению рекомендовано избегать общественных мест. В городе продолжается масштабная спецоперация по розыску преступников.

Теги
АвстрияТеракт в Вене
Выборы президента Молдавии - 2020
Додон заявил о лидерстве в первом туре президентских выборов на территории Молдавии
Победу Майе Санду в первом туре обеспечило голосование на участках за рубежом, там она заручилась поддержкой 70% избирателей
Читать полностью