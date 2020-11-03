СМИ: число пострадавших в результате стрельбы в Вене возросло до 17

ВЕНА, 3 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 17 человек пострадали в результате стрельбы в австрийской столице. Об этом сообщил во вторник телеканал ORF .

Ранее поступила информация о 15 раненых, семь человек находятся в тяжелом состоянии. По сведениям телеканала, в целях предосторожности в школах города отменены занятия.

В Вене в понедельник вечером произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Ряд австрийских СМИ сообщил о четырех погибших, полиция подтвердила смерть трех гражданских лиц. Среди раненых есть полицейский.

Один из стрелков был ликвидирован правоохранителями. Как заявили в правоохранительных органах, стрельбу устроили несколько хорошо вооруженных людей.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер и канцлер Себастьян Курц назвали произошедшую в Вене атаку терактом. Населению рекомендовано избегать общественных мест. В городе продолжается масштабная спецоперация по розыску преступников.