Лукашенко заявил, что рассчитывает на конструктивную роль католической церкви в Белоруссии

МИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает на консолидирующую и конструктивную роль католической церкви в белорусском обществе. Об этом сообщило во вторник агентство БелТА.

"Рассчитываем на консолидирующую и конструктивную роль католической церкви в белорусском обществе", - сказал Лукашенко, принимая верительные грамоты апостольского нунция и послов шести государств.

Он отметил, что вопросы конфессионального мира занимают особое место в двусторонней повестке Белоруссии и Ватикана. "Особые отношения связывают Беларусь и Ватикан. На международной арене мы вместе последовательно продвигаем такие важные инициативы как борьба с торговлей людьми, противодействие насилию в отношении детей, защита традиционных семейных ценностей", - сказал он.

В понедельник на встрече с главой Белорусской православной церкви митрополитом Вениамином Лукашенко заявил, что считает очень важным вопрос подготовки собственных католических священнослужителей в Белоруссии, чтобы не "везти их из чуждых стран". Он добавил, что уже ставил этот вопрос перед Ватиканом. В частности Лукашенко сообщил, что республика в настоящее время не может принимать священнослужителей из Польши из-за позиции Варшавы в отношении Минска.

В конце августа белорусские пограничники не впустили в республику главу Римско-католической церкви Белоруссии архиепископа Тадеуша Кондрусевича, после чего он вынужден был остаться в Польше. Лукашенко тогда заявил, что Кондрусевич неожиданно выехал для консультаций в Варшаву, где "получил определенные задачи", из-за этого его не впустили назад в Белоруссию. После Кондрусевич получил официальный ответ от Госпогранкомитета Белоруссии о том, что органы внутренних дел приняли решение о признании его паспорта недействительным. министерство внутренних дел заявило, что проводит проверку принадлежности Кондрусевича к гражданству Белоруссии и представленных им документов при прохождении процедуры натурализации.