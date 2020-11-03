Британский регулятор оштрафовал телеканал Islam Channel за проявление антисемитизма

ЛОНДОН, 3 ноября. /ТАСС/. Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал англоязычный телеканал Islam Channel на £20 тыс. ($26 тыс.) за антисемитские высказывания в одной из программ, показанной в 2018 году. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении регулятора.

"Ofcom наложил штраф в размере £20 тыс. на [компанию] Islam Channel Limited в связи с тем, что принадлежащий ей Islam Channel допустил нарушение наших правил вещания", - говорится в документе.

В 2019 году Ofcom наложил штраф в размере £200 тыс. ($260 тыс. долларов по текущему курсу) на российский телеканал RT за нарушение установленных регулятором правил соблюдения беспристрастности в ряде репортажей и программ, вышедших в эфир в 2018 году и посвященных отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также войны в Сирии. В 2019 году на £20 была также оштрафована компания Baltic Media Alliance Limited за несоблюдение принципа беспристрастности телеканалом "НТВ-Мир Балтия".

Islam Channel был основан в 2004 году предпринимателем из Туниса Мухаммедом Али Харрасом. Телеканал зарегистрирован в Соединенном Королевстве и вещает на территории многих стран. Он освещает события в политике и экономике, а также посвящает часть эфира таким темам, как исламское вероучение и ценности ислама.

Ofcom уже неоднократно штрафовал телеканал за различные нарушения. На сайте Islam Channel говорится, что его смотрят 60% проживающих в Соединенном Королевстве мусульман, а его ежедневная аудитория превышает 1 млн человек.