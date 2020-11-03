В Болгарии не готовы открыть Северной Македонии дорогу в ЕС

СОФИЯ, 3 ноября. /ТАСС/. Болгария пока не готова одобрить начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС. Об этом во вторник на брифинге заявила вице-премьер, министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева.

"После пятичасовых переговоров с коллегами из Северной Македонии, которые состоялись в понедельник в Берлине, достигнут определенный прогресс, но на данный момент существенные разногласия сохраняются, и мы не можем одобрить переговорную рамку в том виде, в каком она представлена. Болгария всегда поддерживала Северную Македонию, но никогда эта помощь не была безусловной. Мы настроены доброжелательно, но не можем допустить компромиссов, которые позволят продолжать вести антиболгарскую кампанию. Однако шанс добиться согласия по спорным вопросам еще есть", - сказала Захариева.

Президент Румен Радев, комментируя ситуацию в беседе с журналистами, заявил в свою очередь, что Болгария как "ответственный член ЕС" не может "себе позволить вводить в европейское сообщество новые, нерешенные проблемы". "Членство Республики Северная Македония в ЕС имеет исключительно важное значение для нашего региона, и Болгария всегда поддерживала эту инициативу, но мы должны иметь ясные гарантии, что наше единство как болгарской нации и культурное наследие никогда не будут поставлены под вопрос внешними факторами", - указал Радев.

Как сообщает пресс-служба правительства Болгарии, отношения с Северной Македонией стали темой телефонного разговора премьер-министра Бойко Борисова с канцлером Ангелой Меркель. Он продолжался 40 минут, уточнили в кабмине.

Ранее предполагалось, что Совет ЕС по общим вопросам одобрит в ноябре начало переговоров о вступлении Северной Македонии в европейское сообщество.

Между Софией и Скопье сохраняются острые противоречия по историческим вопросам, которые препятствуют взаимодействию между странами. Среди них статус македонского языка как самостоятельного или диалекта болгарского, историческая принадлежность территорий, национальность общего героя двух стран революционера Гоце Делчева.