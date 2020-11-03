Глава Европарламента выразил надежду на перезапуск диалога между ЕС и США после выборов

РИМ, 3 ноября. /ТАСС/. Европе и США после президентских выборов в этой стране необходим новый стратегический диалог. Об этом заявил глава Европарламента Давид Сассоли в интервью газете Corriere della Sera , которое опубликовано во вторник в специальном электронном выпуске к выборам в Соединенных Штатах.

"Мы надеемся, что новая американская администрация будет разделять многосторонние обязательства, в числе которых вопросы окружающей среды, изменения климата, безопасность. Нам нужен новый стратегический диалог между Евросоюзом и Соединенными Штатами, который бы соответствовал вызовам, с которыми мы сталкиваемся в глобальном мире", - отметил председатель ЕП. При этом он признал: "Создается впечатление, что Соединенные Штаты в последние годы подпитывали разногласия в Европейском союзе".

Сассоли указал, что любой глава Белого дома "будет ориентиром для Европы". "Мы хотим инвестировать в возрождение трансатлантических отношений и считаем взаимодействие с США важнейшей составляющей нашей внешнеполитической стратегии. Я убежден, что Вашингтон разделяет нашу позицию", - сказал он.

При этом глава ЕП видит ЕС в роли посредника в решении сложных международных вопросов, к которым никогда не подходит с "позиций силы". "Результат выборов в США может возродить крепкое сотрудничество", - заключил Сассоли.