Пулатов заявил о готовности ответить на любые вопросы суда по делу MH17

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 3 ноября. /ТАСС/. Обвиняемый по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года Олег Пулатов готов ответить на любые вопросы суда. Об этом заявил он сам в ходе интервью с адвокатом, транслировавшемся во вторник в ходе судебного заседания.

"Да, я готов ответить на любые вопросы суда, скрывать мне нечего, - отметил он. - Я участвую в этом суде не для того, чтоб оправдаться, а для того, чтобы помочь найти виновных, чтобы они понесли заслуженное наказание, а родственники погибших в конце концов получили результат по данному процессу".

Пулатов также отметил, что являлся добровольцем и не поддерживал связь с должностными лицами из РФ. "Во-первых, некогда было, а во-вторых, это было не в моей компетенции", - сказал обвиняемый. Он также еще раз указал на то, что не располагает никакой информацией о доставке ЗРК "Бук", и подчеркнул, что в причинах крушения "Boeing "должен разобраться суд без давления или попыток играть на чувствах родственников".