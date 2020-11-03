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Теракт в Вене

Папа Римский выразил соболезнования в связи с терактом в Вене

Только любовь погасит ненависть, отмечается в заявлении понтифика

РИМ, 3 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск выразил соболезнования по поводу теракта в Австрии. В записи, опубликованной в официальном аккаунте понтифика в Twitter на итальянском, английском, французском, испанском, польском, немецком, португальском и латинском языках во вторник, звучит призыв к братству.

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"Выражаю боль и глубокую скорбь в связи с террористическим актом в Вене и молюсь за жертв и их близких. Хватит насилия! Построим вместе мир и братство. Только любовь погасит ненависть", - говорится в сообщении.

Текст не был переведен пока только для версии на арабском, на котором также есть папская страница в Twitter.

Последняя энциклика Папы Римского, вышедшая ровно месяц назад, носит название "Братья все" и посвящена братству и дружбе народов и представителей разных религий.

Теги
Франциск (Папа Римский)АвстрияВатиканТеракт в Вене
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