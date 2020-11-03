Папа Римский выразил соболезнования в связи с терактом в Вене

РИМ, 3 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск выразил соболезнования по поводу теракта в Австрии. В записи, опубликованной в официальном аккаунте понтифика в Twitter на итальянском, английском, французском, испанском, польском, немецком, португальском и латинском языках во вторник, звучит призыв к братству.

"Выражаю боль и глубокую скорбь в связи с террористическим актом в Вене и молюсь за жертв и их близких. Хватит насилия! Построим вместе мир и братство. Только любовь погасит ненависть", - говорится в сообщении.

Текст не был переведен пока только для версии на арабском, на котором также есть папская страница в Twitter.

Последняя энциклика Папы Римского, вышедшая ровно месяц назад, носит название "Братья все" и посвящена братству и дружбе народов и представителей разных религий.