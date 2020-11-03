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Теракт в Вене

Меркель назвала теракты в Вене нападением на общие европейские ценности

Канцлер Германии выразила соболезнования своему австрийскому коллеге Себастьяну Курцу

БЕРЛИН, 3 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила во вторник соболезнования своему австрийскому коллеге Себастьяну Курцу в связи с терактами в Вене и назвала их нападением на общие европейские ценности. Об этом проинформировала журналистов пресс-служба федерального правительства ФРГ.

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"Вся Германия соболезнует и солидарна с вашей страной. Это трусливая атака является нападением на наши общие европейские ценности, которые отныне нужно еще активнее защищать", - говорится в телеграмме Меркель, направленной Курцу.

"От имени моих сограждан я выражаю глубокие соболезнования. Я желаю пострадавшим скорейшего выздоровления", - подчеркнула канцлер.

Теги
Меркель, АнгелаАвстрияГерманияКурц, СебастьянТеракт в Вене
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