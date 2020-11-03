Власти Кот-д'Ивуара обвинили оппозицию в заговоре против государства

ПРЕТОРИЯ, 3 ноября. /ТАСС/. Правительство Кот-д'Ивуара обвинило во вторник в антигосударственном заговоре оппозицию, которая отказалась признать победу действующего президента страны Алассана Уаттара на состоявшихся 31 октября выборах главы государства и приступила к созданию параллельных органов власти. Об этом сообщил министр юстиции и по правам человека, хранитель печати Кот-д'Ивуара Сансан Камбиль.

"Правительство направило представление прокурору республики с тем, чтобы исполнители и соучастники данных преступлений предстали перед судом", - цитирует министра агентство France-Presse.

Независимая избирательная комиссия Кот-д'Ивуара объявила во вторник, что Алассана Уаттара получил 94,27% голосов избирателей и победил на состоявшихся выборах. Из остальных трех кандидатов независимый политик Куадио Конан Бертин набрал 1,99% голосов, за бывшего президента страны Анри Конана Бедье проголосовали 1,66% избирателей, за бывшего премьер-министра Паскаля Аффи Н'Гессана - 0,99%.

Накануне обнародования избиркомом окончательных результатов Паскаль Аффи Н'Гессан заявил о создании оппозицией Национального переходного совета во главе с Анри Конан Бедье. Целью совета является подготовка к "образованию в ближайшее время переходного правительства страны", подчеркнул он.

"Данное заявление оппозиции, а также акты насилия, совершенные ее активистами во время выборов, представляют собой атаку на государство и заговор против целостности страны", - заявил во вторник Сансан Камбиль. Отвечая на вопрос, будут ли лидеры оппозиции арестованы, министр ответил, что "возможно любое развитие событий". "Прокурор рассмотрит все варианты, имеющиеся в его распоряжении", - добавил Камбиль.