Саркисян заявил, что только независимость даст гарантии безопасности жителям Карабаха

ЕРЕВАН, 3 ноября. /ТАСС/. Независимость жителей Нагорного Карабаха является не целью, а единственной гарантией безопасности этих людей. Об этом во вторник в интервью телеканалу РБК заявил президент Армении Армен Саркисян.

"Очень важно понять, что независимость для карабахских армян это не цель, а единственная гарантия безопасности выживания, построения своей жизни и прогресса. Поэтому отсюда и исходит многое", - сказал он.

Как отметил Саркисян, "окончательного решения статуса Нагорного Карабаха можно достичь только путем переговоров". "Если бы Армения признала независимость Нагорного Карабаха, о чем тогда будут переговоры? А для переговоров для Армении, Карабаха и Азербайджана были созданы все условия - Минская группа ОБСЕ, три сопредседателя - РФ, Франция и США", - добавил он.

По словам президента Армении, за прошедшие 26 лет шли довольные удачные переговоры. "Стороны дошли до такого уровня, когда нужно было думать о компромиссах и политических решениях. То есть, нужно было проявить политическую волю и идти дальше. Но обрывать переговоры, потому что ты чем-то недоволен, мне кажется - это неправильный путь. Окончательное решение вопроса военным путем невозможно", - подчеркнул он.