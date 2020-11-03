В Венесуэле началась избирательная кампания в преддверии парламентских выборов

БОГОТА, 3 ноября. /ТАСС/. Избирательная кампания в преддверии парламентских выборов, намеченных на 6 декабря, началась во вторник в Венесуэле. Об этом сообщил в Twitter президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

"С этого вторника, 3 ноября, начинается избирательная кампания. Я желаю удачи 14 400 кандидатам, которых я прошу беречь себя от COVID-19. Это будут насыщенные 30 дней, а затем 6 декабря с помощью всенародного голосования мы изберем новую Национальную ассамблею (парламент - прим. ТАСС)", - написал венесуэльский лидер.

В начале августа 27 венесуэльских оппозиционных партий обнародовали совместное заявление, в котором говорилось, что они отказываются участвовать в выборах, запланированных на 6 декабря. Лидер одной из этих политических сил Энрике Каприлес, который ранее дважды баллотировался на пост президента страны, призвал власти отложить голосование. В конце октября Генеральная ассамблея Организации американских государств (ОАГ) приняла резолюцию, в которой утверждалось, что предстоящие парламентские выборы в Венесуэле не будут отвечать демократическим требованиям.

В свою очередь Мадуро на прошлой неделе сообщил, что за ходом голосования будут следить более 300 наблюдателей от различных стран и международных организаций. Глава государства также утверждал, что более 1 тыс. наемников проходят подготовку в Колумбии, чтобы проникнуть в Венесуэлу и саботировать подготовку к парламентским выборам в стране.