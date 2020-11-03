Защита Пулатова считает необходимым заново допросить ряд свидетелей по делу MH17

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 3 ноября. /ТАСС/. Ряд свидетелей, проходящих по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года, должен быть допрошен заново. Об этом заявила во вторник на слушаниях адвокат Сабине тен Дуссхате.

По ее словам, в досье присутствуют стенограммы бесед со свидетелями, проведенным членами Совместной следственной группы и на которых не присутствовали ни судьи, ни представители защиты. "Кроме того, в некоторых документах не указывается личность свидетелей, некоторые стенограммы представлены не в полном объеме", - добавила тен Дуссхате. "В то же время уголовное право в Нидерландах не позволяет суду признавать показания свидетелей без допроса, - сказала адвокат. - Поэтому, чтобы показания этих свидетелей имели вес в этом процессе, мы хотим, чтобы они были допрошены заново".