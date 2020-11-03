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Теракт в Вене

Словакия после теракта в Вене усилила меры безопасности

По словам министра внутренних дел республики Романа Микулеца, словацкие полиция и спецслужбы находятся в тесном контакте с австрийскими коллегами

ПРАГА, 3 ноября. /ТАСС/. Словакия после произошедшего в понедельник теракта в Вене усилила меры безопасности. Об этом сообщило во вторник Словацкое телевидение со ссылкой на министра внутренних дел республики Романа Микулеца.

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"Сразу после получения информации о произошедшем в Вене [теракте] мы приняли все необходимые меры для [повышения] безопасности наших граждан", - подчеркнул он.

Словацкие полиция и спецслужбы, по словам министра, находятся в тесном контакте с австрийскими коллегами. Теракт в Вене осудили руководители Словакии. "Мы едины [с австрийцами] в противостоянии терроризму и проявлениям ненависти", - заявила президент республики Зузана Чапутова.

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АвстрияСловакияТеракт в Вене
Молния
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