Словакия после теракта в Вене усилила меры безопасности

ПРАГА, 3 ноября. /ТАСС/. Словакия после произошедшего в понедельник теракта в Вене усилила меры безопасности. Об этом сообщило во вторник Словацкое телевидение со ссылкой на министра внутренних дел республики Романа Микулеца.

"Сразу после получения информации о произошедшем в Вене [теракте] мы приняли все необходимые меры для [повышения] безопасности наших граждан", - подчеркнул он.

Словацкие полиция и спецслужбы, по словам министра, находятся в тесном контакте с австрийскими коллегами. Теракт в Вене осудили руководители Словакии. "Мы едины [с австрийцами] в противостоянии терроризму и проявлениям ненависти", - заявила президент республики Зузана Чапутова.